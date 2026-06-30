Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία 4-3 στα πέναλτι και πέρασε στους «16» του Μουντιάλ 2026

Η Παραγουάη απέκλεισε στη Βοστώνη τη Γερμανία από τη φάση των «32» του Μουντιάλ, καθώς αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι. Οδυνηρός αποκλεισμός για την κάτοχο τεσσάρων Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Με τις επεμβάσεις του γκολκίπερ της Σαν Λορένζο, του Χιλ, η Παραγουάη πήρε «αέρα» δύο πέναλτι στη συγκλονιστική διαδικασία από τα έντεκα βήματα και φάνηκε να αγκαλιάζει την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όμως ο Σανάμπρια σούταρε άουτ στην 4η εκτέλεση και ο Νόιερ «έπιασε» την εκτέλεση του Μπαλμπουένα

Ο Τα, ωστόσο, έχασε με τη σειρά του το δικό του πέναλτι (6ο, άουτ), και ο Κανάλε «σφράγισε» μία ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, που έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ (είχε 4 στα 4 ως τώρα η «νασιονάλμανασαφτ»).

Το ματς

Η Γερμανία στο πρώτο μέρος είχε τον έλεγχο του αγώνα, όμως δεν βρήκε ποτέ τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Παραγουάης, με αποτέλεσμα να μην κάνει ούτε μία καλή ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο.

Οι Παραγουανοί δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεκμετάλλευτη την ευάλωτη άμυνα των Γερμανών και μόλις βρήκαν την ευκαιρία κατάφεραν να βρουν το γκολ που τους έβαλε μπροστά στο σκορ.

Στο 42′ ο Γκαλάρσα πήρε την μπάλα από πλάγια θέση και με ωραία σέντρα τροφοδότησε τον Ενσίσο που με κεφαλιά έκανε το 0-1 στη Βοστώνη και σόκαρε την ομάδα του Νάγκελσμαν.