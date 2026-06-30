Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία 4-3 στα πέναλτι και πέρασε στους «16» του Μουντιάλ 2026

Η Παραγουάη έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ
Η Παραγουάη απέκλεισε στη Βοστώνη τη Γερμανία από τη φάση των «32» του Μουντιάλ, καθώς αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι. Οδυνηρός αποκλεισμός για την κάτοχο τεσσάρων Παγκοσμίων Κυπέλλων.
Με τις επεμβάσεις του γκολκίπερ της Σαν Λορένζο, του Χιλ, η Παραγουάη πήρε «αέρα» δύο πέναλτι στη συγκλονιστική διαδικασία από τα έντεκα βήματα και φάνηκε να αγκαλιάζει την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όμως ο Σανάμπρια σούταρε άουτ στην 4η εκτέλεση και ο Νόιερ «έπιασε» την εκτέλεση του Μπαλμπουένα
Ο Τα, ωστόσο, έχασε με τη σειρά του το δικό του πέναλτι (6ο, άουτ), και ο Κανάλε «σφράγισε» μία ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, που έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ (είχε 4 στα 4 ως τώρα η «νασιονάλμανασαφτ»).
Το ματς
Η Γερμανία στο πρώτο μέρος είχε τον έλεγχο του αγώνα, όμως δεν βρήκε ποτέ τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Παραγουάης, με αποτέλεσμα να μην κάνει ούτε μία καλή ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο.
Οι Παραγουανοί δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεκμετάλλευτη την ευάλωτη άμυνα των Γερμανών και μόλις βρήκαν την ευκαιρία κατάφεραν να βρουν το γκολ που τους έβαλε μπροστά στο σκορ.
Στο 42′ ο Γκαλάρσα πήρε την μπάλα από πλάγια θέση και με ωραία σέντρα τροφοδότησε τον Ενσίσο που με κεφαλιά έκανε το 0-1 στη Βοστώνη και σόκαρε την ομάδα του Νάγκελσμαν.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Παραγουάη λίγο έλειψε να κάνει το 0-2, όταν ο Κίμιχ έκανε ασίστ στον Ενσίσο, όμως αυτός από πλάγια θέση δεν κατάφερε να νικήσει τον Νόιερ που έκλεισε σωστά το οπτικό πεδίο του Παραγουανού.
Στο 54′ η Γερμανία κατάφερε να ισοφαρίσει χάρη στη σέντρα ακριβείας του Φλόριαν Βιρτζ, που βρήκε τον Κάι Χάβερτζ μέσα στην περιοχή και αυτός με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-1 και αναπτέρωσε τις ελπίδες των φίλων των «πάντσερ» που είχαν αρχίσει να αποδοκιμάζουν.
Η «μάνσαφτ» έψαξε την ολική ανατροπή στη συνέχεια και είχε αρκετές φάσεις με καλές προϋποθέσεις, όμως δύσκολα δημιουργούσε σημαντικές ευκαιρίες από αυτές.
Μία τέτοια σημειώθηκε στο 80′, όταν μετά από ωραία σέντρα, ο Χάβερτς έπιασε κεφαλιά στο όριο της μικρής περιοχής, αλλά ο Χιλ τον σταμάτησε εντυπωσιακά.
Στη συνέχεια, καμία ομάδα δεν κατάφερε να δημιουργήσει κίνδυνο για την αντίπαλη άμυνα, με αποτέλεσμα ο αγώνας να οδηγείται στην παράταση.
ΓΚΟΛ: 55′ Χάβερτς – 42′ Ενσίσο
ΚΙΤΡΙΝΗ: 106′ Χάβερτς, 115′ Μουσιάλα – 65′ Κούμπας, 118′ Γκαλάρσα
ΚΟΚΚΙΝΗ: –
ΔΟΚΑΡΙ: –
Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Μπράουν, Τα, Ρούντιγκερ (110′ Τιάο), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (79′ Άντον), Ενμέτσα (46′ Γκορέτσκα), Βιρτς (110′ Αμίρι), Ουντάβ (63′ Μουσιάλα), Σανέ (88′ Βολτεμάντε), Χάβερτς
Παραγουάη (Γκουστάβο Άλφαρο): Χιλ, Αλόνσο (120’+2′ Μπαλμπουένα), Κανάλε, Γκόμες, Κάσερες (99′ Οχέδα), Κούμπας, Ενσίσο (57′ Μαουρίσιο), Γκαλάρσα, Μπομπαντίγια (99′ Σανάμπρια), Αλμιρόν (91′ Βελάσκες), Αβάλος (55′ Καμπαγιέρο)
Η διαδικασία των πέναλτι:
1ο (Χάβερτς): Χ, 0-0
2ο (Μαουρίσιο): ✓, 0-1
3ο (Κίμιχ): ✓, 1-1
4ο (Γκόμες): ✓, 1-2
5ο (Μουσιάλα): ✓, 2-2
6ο (Γκαλάρσα): ✓, 2-3
7ο (Βολτεμάντε): Χ, 2-3
8ο (Σανάμπρια): Χ, 2-3
9ο (Αμίρι): ✓, 3-3
10ο (Μπαλμπουένα): Χ, 3-3
11ο (Τα): Χ, 3-3
12ο (Κανάλε): ✓, 3-4
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