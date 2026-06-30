Ολλανδία – Μαρόκο 2-3: Στους «16» του Μουντιάλ 2026 οι Αφρικανοί, έξω οι «οράνιε»

Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει στους «16» τον Καναδά που απέκλεισε τη Νότια Αφρική
Μετά την έκπληξη της Παραγουάης απέναντι στη Γερμανία, ήρθε και το Μαρόκο να πετάξει έξω και την Ολλανδία, σε ακόμη ένα παιχνίδι που κρίθηκε από τα 11 βήματα στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.
Σε έναν αγώνα για γερά νεύρα που κρίθηκε στα πέναλτι το Μαρόκο επικράτησε με 3-2 της Ολλανδίας στη ρώσικη ρουλέτα (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση) και «έφυγε» για τους «16» του Μουντιάλ, εκεί όπου θα βρει αντίπαλο τον Καναδά.
Οι «οράνιε» κρατούσαν την τύχη της αναμέτρησης στα χέρια τους, αφού προηγήθηκαν με τον Χάκπο στο 72′.
Ήταν μία στιγμή που έκοψε την ανάσα!
Ο Χάκπο βίωσε ένα δράμα, καθώς λίγες ημέρες πριν η έγκυος σύντροφός του απέβαλε το μωρό που κυοφορούσε!
Ο άσος της Λίβερπουλ δεν είχε ούτε το κουράγιο να πανηγυρίσει, κοιτώντας μόνον προς τον ουρανό…
Όμως, ο Ντιόπ με καρφωτή κεφαλιά διατήρησε ζωντανό το Μαρόκο στο 90’+1′ στέλνοντας το ματς στην παράταση.
Ούτε και στα 30 λεπτά της παράτασης άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι.
Εκεί το Μαρόκο αποδείχθηκε ψυχραιμότερο και με 3-2 πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
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