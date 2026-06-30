Ολλανδία – Μαρόκο 2-3: Στους «16» του Μουντιάλ 2026 οι Αφρικανοί, έξω οι «οράνιε»

Μετά την έκπληξη της Παραγουάης απέναντι στη Γερμανία, ήρθε και το Μαρόκο να πετάξει έξω και την Ολλανδία, σε ακόμη ένα παιχνίδι που κρίθηκε από τα 11 βήματα στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Σε έναν αγώνα για γερά νεύρα που κρίθηκε στα πέναλτι το Μαρόκο επικράτησε με 3-2 της Ολλανδίας στη ρώσικη ρουλέτα (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση) και «έφυγε» για τους «16» του Μουντιάλ, εκεί όπου θα βρει αντίπαλο τον Καναδά.

Οι «οράνιε» κρατούσαν την τύχη της αναμέτρησης στα χέρια τους, αφού προηγήθηκαν με τον Χάκπο στο 72′.