Μια συνταγή για ένα υπέροχο και εύκολο γλυκό
Ο Γιάννης Καλδάνης και μας παρουσίασε μια υπέροχη και γλυκιά συνταγή.
Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για μους διπλής σοκολάτας με τραγανή βάση από δημητριακά, φράουλες και berries.
Τα υλικά
Για τη μους:
250 γρ. γάλα
5 γρ. ζελατίνη σε φύλλα
190 γρ. σοκολάτα γάλακτος
150 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
500 γρ. κρέμα γάλακτος
Για τη βάση:
150 γρ δημητριακά
100 γρ. σοκολάτα γάλακτος
50 γρ. φυστικοβούτυρο
Η διαδικασία
- Ξεκινάμε με τη βάση για τη μους. Σε ένα μπολ βάζουμε τη σοκολάτα γάλακτος, που έχουμε σπάσει σε κομμάτια και τη λιώνουμε.
- Μετά ρίχνουμε μέσα στη λιωμένη σοκολάτα λίγο φυστικοβούτυρο και τα δημητριακά που έχουμε σπάσει σε κομμάτια και ανακατεύουμε πολύ καλά.
- Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα πυρέξ (ή σε ένα ταψάκι) και το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου 15 με 20 λεπτά.
- Στη συνέχεια φτιάχνουμε και τη μους. Σε ένα κάδο μίξερ «χτυπάμε» την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαντιγί και τη βάζουμε στο ψυγείο.
- Σε ένα κατσαρολάκι, βάζουμε το γάλα για να ζεσταθεί και προσθέτουμε τη ζελατίνη για να λιώσει, ανακατεύοντας καλά.
- Σε ένα μπολ σπάμε τη σοκολάτα γάλακτος και την κουβερτούρα και προσθέτουμε εκεί το ζεστό και τη κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε καλά.
- Όταν έχει παγώσει η βάση, τη βγάζουμε, τη σπάμε σε κομμάτια, τη βάζουμε σε ένα μπολ και από πάνω προσθέτουμε τη μους.
- Προσθέτουμε από πάνω φράουλες και berries. Η συνταγή είναι έτοιμη.
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