Ο Γιάννης Καλδάνης και μας παρουσίασε μια υπέροχη και γλυκιά συνταγή.

Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για μους διπλής σοκολάτας με τραγανή βάση από δημητριακά, φράουλες και berries.

Τα υλικά

Για τη μους:

250 γρ. γάλα

5 γρ. ζελατίνη σε φύλλα

190 γρ. σοκολάτα γάλακτος

150 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

500 γρ. κρέμα γάλακτος

Για τη βάση:

150 γρ δημητριακά

100 γρ. σοκολάτα γάλακτος

50 γρ. φυστικοβούτυρο

Η διαδικασία