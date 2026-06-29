Grand Hotel: Ο Ρήγας αποκαλύπτει στον Χρόνη ότι ήταν μάρτυρας στη δολοφονία της βαρόνης

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στη σειρά «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια, από την Τρίτη 30 Ιουνίου έως την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.
Grand Hotel – Τρίτη 30 Ιουνίου
Επεισόδιο 135: Ο Ρήγας, για να σώσει τον εαυτό του, αποκαλύπτει στον Χρόνη ότι ήταν μάρτυρας στη δολοφονία της βαρόνης και είδε με τα μάτια του την Σοφία να τη σκοτώνει… Η Κυβέλη, μη γνωρίζοντας ότι ο Ρήγας πρόκειται να καταθέσει εναντίον της κόρης της, προσπαθεί να του βρει δικηγόρο, αλλά όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Η χαριστική βολή έρχεται όταν μαθαίνει από τον Σαλαμπάση τι έχει σκοπό να κάνει ο Ρήγας… Η οργή της για το ψέμα και την προδοσία του Ρήγα θα προκαλέσει απανωτές αποκαλύψεις… Ο Πέτρος, η Αλίκη και οι δικοί τους άνθρωποι, τρελοί από χαρά, γιορτάζουν την προφυλάκιση του Ρήγα. Ο ενθουσιασμός τους κορυφώνεται όταν εμφανίζεται μπροστά τους η Δέσποινα. Η Κυβέλη βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει μέσα σε λίγες στιγμές και παίρνει μια απόφαση που κανείς ποτέ δε θα φανταζόταν…
Grand Hotel – Τετάρτη 01 Ιουλίου
Επεισόδιο 136: Η ευτυχία της Αλίκης και του Πέτρου επισκιάζεται από ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει το Grand Hotel και βυθίζει τους πάντες στη θλίψη. Ο Ρήγας καταρρέει και βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Ένας απρόσμενος θάνατος, ένας γάμος, η επιστροφή και τιμωρία ενός παλιού γνώριμου, αλλά και (όχι μόνο) ένα χαρμόσυνο γεγονός θα γεμίσουν συγκίνηση το Grand Hotel… Η ώρα της κάθαρσης έχει φτάσει για όλους, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν και να αγκαλιάσουν όσα τους επιφυλάσσει η νέα εποχή.
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