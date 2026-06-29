Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι- spoiler: Η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με μία σκληρή αλήθεια

Αποκαλύψεις και εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Παρασκευή (30 Ιουνίου - 3 Ιουλίου), στις 22:00 και 23:00.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τρίτη 30 Ιουνίου στις 22:00

Επεισόδιο 82: Η Πολυξένη περνά μια νύχτα έντονης συναισθηματικής κατάρρευσης, όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια σκληρή προσωπική αλήθεια που την αφήνει χωρίς στήριγμα, βρίσκοντας τελικά προσωρινή παρηγοριά εκεί που δεν το περίμενε. Η Μαγδαληνή ζει μια βαθιά ρωγμή στη σχέση της με τον Οδυσσέα, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης και οι σιωπές μεταξύ τους κάνουν πιο ξεκάθαρη από ποτέ την απόσταση που έχει δημιουργηθεί. Η Ασπασία βιώνει δραματικές ώρες στο νοσοκομείο, όταν η κατάσταση της Στέλλας επιδεινώνεται απρόβλεπτα, αναγκάζοντάς την να συγκρουστεί με τους φόβους της και με όσα μέχρι τώρα αρνιόταν να σκεφτεί.

Η Μελισσάνθη προσπαθεί να σταθεί όρθια ανάμεσα στο πένθος και στις ευθύνες της, όταν ένα προσωπικό αίτημα από τη Γιασεμή την φέρνει αντιμέτωπη με την ανάγκη να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς να προδώσει τη μνήμη του Άγγελου. Η Ιουλία δέχεται ακόμη ένα ισχυρό χτύπημα, καθώς η υγεία ενός κοντινού της ανθρώπου την φέρνει ξανά αντιμέτωπη με τον φόβο της απώλειας, δοκιμάζοντας τα όρια της αντοχής της.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 22:00

Επεισόδιο 83: Η Ιουλία συνεχίζει να κινείται προσεκτικά γύρω από την υπόθεση του Φωκά, καθώς νέα δεδομένα την αναγκάζουν να ζυγίσει τι μπορεί να ειπωθεί και σε ποιον, μέσα σε ένα κλίμα καχυποψίας που βαραίνει το σπίτι. Η Μελισσάνθη προσπαθεί να παραμείνει λειτουργική στο Ίδρυμα, όμως κάτι την φέρνει αντιμέτωπη με συναισθήματα που νόμιζε πως είχε βάλει σε τάξη. Η Ασπασία διαχειρίζεται τις άμεσες συνέπειες όσων έχουν συμβεί στο σπίτι, προσπαθώντας να δείξει ψυχραιμία μπροστά στα παιδιά, παρότι η πίεση είναι εμφανής.

Η Μαγδαληνή βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η απουσία της Τερέζας και η στάση του Οδυσσέα την κάνουν να νιώθει ότι κινείται σε αχαρτογράφητο έδαφος. Η Πολυξένη επιστρέφει στη δουλειά, προσπαθώντας να συγκεντρωθεί, όμως μια απρόσμενη στιγμή την αναγκάζει να παραδεχτεί ότι όσα έχει ζήσει συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο που στέκεται στη σκηνή.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 22:00

Επεισόδιο 84: Η Πολυξένη προσπαθεί να ξαναβρεί σταθερότητα μέσα από τη δουλειά, όμως μια απρόσμενη αντίδραση στο επαγγελματικό της περιβάλλον την κάνει να αμφιβάλλει για το αν μπορεί πράγματι να προχωρήσει όπως θα ήθελε. Η Ασπασία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα στο σπίτι, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στα παιδιά και στη δική της αντοχή, την ώρα που η κόπωση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Η Ιουλία συνεχίζει να κινείται προσεκτικά γύρω από την υπόθεση που την απασχολεί, καθώς μια νέα πληροφορία ενισχύει την αίσθηση ότι τίποτα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Η Μαγδαληνή προσπαθεί να διαχειριστεί την ένταση στη σχέση της με τον Οδυσσέα, ενώ η απουσία απαντήσεων γύρω από την Τερέζα την κρατά σε διαρκή επιφυλακή. Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη στιγμή στο Ίδρυμα, που την αναγκάζει να σταθεί ψύχραιμη και να πάρει αποφάσεις, παρά το βάρος που κουβαλά ακόμη μέσα της.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 23:00

Επεισόδιο 85: Η Μαγδαληνή νιώθει την πίεση να συσσωρεύεται, καθώς η αβεβαιότητα στη σχέση της και η έλλειψη ξεκάθαρων απαντήσεων την φέρνουν στα όριά της. Η Ιουλία προσπαθεί να διατηρήσει χαμηλούς τόνους στο σπίτι, όμως όσα συμβαίνουν γύρω από την υπόθεση δεν της επιτρέπουν να χαλαρώσει. Η Πολυξένη βρίσκεται μπροστά σε ένα επαγγελματικό δίλημμα, καθώς μια πρόταση την δελεάζει αλλά ταυτόχρονα την προβληματίζει βαθιά.

Η Μελισσάνθη δυσκολεύεται να κρατήσει αποστάσεις, όταν μια προσωπική στιγμή στο Ίδρυμα της δείχνει ότι δεν έχει προχωρήσει όσο νόμιζε. Η Ασπασία προσπαθεί να σταθεί όρθια μέσα στην οικογένεια, όμως η κόπωση και οι συνεχείς απαιτήσεις κάνουν την ισορροπία όλο και πιο εύθραυστη.