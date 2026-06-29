Λευκάδα: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν βράχος έπεσε στο κεφάλι της- Δίνει μάχη για τη ζωή της

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6/26) στους καταρράκτες στο Νυδρί της Λευκάδας, με θύμα μια ελληνοβρετανίδα τουρίστρια.

Η επίσκεψη για στιγμές ξεγνοιασιάς μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της γυναίκας.

Η 52χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας.

Εκεί, οι γιατροί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν.

Το βράδυ, ξεκίνησε η μεταφορά της για το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα όπου θα μπει στην Εντατική.