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Λευκάδα: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν βράχος έπεσε στο κεφάλι της- Δίνει μάχη για τη ζωή της

Λευκάδα: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά...

Η 52χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6/26) στους καταρράκτες στο Νυδρί της Λευκάδας, με θύμα μια ελληνοβρετανίδα τουρίστρια.

Η επίσκεψη για στιγμές ξεγνοιασιάς μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της γυναίκας.

Η 52χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας. 

Εκεί, οι γιατροί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν.

Το βράδυ, ξεκίνησε η μεταφορά της για το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα όπου θα μπει στην Εντατική. 

 

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#tags Λευκάδα
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