Λευκάδα: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν βράχος έπεσε στο κεφάλι της- Δίνει μάχη για τη ζωή της

Η 52χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6/26) στους καταρράκτες στο Νυδρί της Λευκάδας, με θύμα μια ελληνοβρετανίδα τουρίστρια.
Η επίσκεψη για στιγμές ξεγνοιασιάς μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της γυναίκας.
Η 52χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας.
Εκεί, οι γιατροί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν.
Το βράδυ, ξεκίνησε η μεταφορά της για το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα όπου θα μπει στην Εντατική.
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