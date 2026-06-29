Γαλλία: Νεκρές από αφυδάτωση δίδυμες αδελφές 15 μηνών- Συνελήφθησαν οι γονείς

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία
Τραγωδία σημειώθηκε στη μικρή πόλη Μπεβράζ, κοντά στη Βαλανσιέν της Γαλλίας, όπου δίδυμες αδελφές 15 μηνών εντοπίστηκαν νεκρές στα κρεβάτια τους, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αφυδάτωση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το γαλλικό μέσο RTL. Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω έντονου καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γονείς τους τις βρήκαν νεκρές και όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο παρέλαβαν και τέσσερα άλλα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών, τα οποία ήταν επίσης αφυδατωμένα. Ένα από αυτά μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Γαλλίας σε κρίσιμη κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Δυτική Ευρώπη εξαιτίας του καύσωνα και αναμένεται να διαπιστωθεί αν αυτός έπαιξε ρόλο και στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων παιδιών δεν εμπνέει πλέον ανησυχία και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
Μετά το περιστατικό, οι γονείς τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Σύμφωνα με γείτονες που έδωσαν συνέντευξη στο RTL, η οικογένεια είχε φτάσει στη γειτονιά περίπου δύο μήνες νωρίτερα και κρατούσε χαμηλό προφίλ.
Η νεκροψία για τον θάνατο των κοριτσιών θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τρίτης, 30 Ιουνίου, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου τους, «διερευνώντας ιδίως την πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο», ανέφερε η ανακοίνωση.
Η υπόθεση εκτυλίχθηκε ενώ η περιοχή του Βορρά βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, με τις αρχές να έχουν θέσει το διαμέρισμα του Βορρά σε κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη.
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