Μια μαγική βραδιά για τα 10 χρόνια χορού, δημιουργίας και επιτυχιών για τη Σχολή Βασιλικής Ανδρικοπούλου

Μια ξεχωριστή επετειακή παράσταση παρουσίασε χθες η Σχολή Κλασικού Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού της Βασιλικής Ανδρικοπούλου, γιορτάζοντας δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, καλλιτεχνικής εξέλιξης και προσφοράς στον χώρο του χορού.

Η βραδιά άνοιξε με τη μαγευτική «Σταχτοπούτα», μια παράσταση που ταξίδεψε το κοινό στον κόσμο του παραμυθιού μέσα από προσεγμένη σκηνοθεσία, εντυπωσιακά σκηνικά, κοστούμια υψηλής αισθητικής και τις εξαιρετικές ερμηνείες των μαθητριών της σχολής. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συναίσθημα και θεατρική μαγεία, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Στο δεύτερο μέρος, τη σκυτάλη πήραν οι σύγχρονες μορφές χορού, με ένα δυναμικό και πολυδιάστατο πρόγραμμα που περιλάμβανε σύγχρονο χορό, jazz, commercial, hip hop και μοντέρνο. Οι χορογραφίες ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική ταυτότητα που χαρακτηρίζουν τη σχολή. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το εντυπωσιακό αφιέρωμα στο «The Phantom of the Opera», το οποίο συγκίνησε το κοινό και απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια.