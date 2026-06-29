Μια μαγική βραδιά για τα 10 χρόνια χορού, δημιουργίας και επιτυχιών για τη Σχολή Βασιλικής Ανδρικοπούλου

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το εντυπωσιακό αφιέρωμα στο «The Phantom of the Opera», το οποίο συγκίνησε το κοινό
Μια ξεχωριστή επετειακή παράσταση παρουσίασε χθες η Σχολή Κλασικού Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού της Βασιλικής Ανδρικοπούλου, γιορτάζοντας δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, καλλιτεχνικής εξέλιξης και προσφοράς στον χώρο του χορού.
Η βραδιά άνοιξε με τη μαγευτική «Σταχτοπούτα», μια παράσταση που ταξίδεψε το κοινό στον κόσμο του παραμυθιού μέσα από προσεγμένη σκηνοθεσία, εντυπωσιακά σκηνικά, κοστούμια υψηλής αισθητικής και τις εξαιρετικές ερμηνείες των μαθητριών της σχολής. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συναίσθημα και θεατρική μαγεία, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.
Στο δεύτερο μέρος, τη σκυτάλη πήραν οι σύγχρονες μορφές χορού, με ένα δυναμικό και πολυδιάστατο πρόγραμμα που περιλάμβανε σύγχρονο χορό, jazz, commercial, hip hop και μοντέρνο. Οι χορογραφίες ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική ταυτότητα που χαρακτηρίζουν τη σχολή. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το εντυπωσιακό αφιέρωμα στο «The Phantom of the Opera», το οποίο συγκίνησε το κοινό και απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια.
Η επετειακή αυτή εκδήλωση σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για τη Βασιλική Ανδρικοπούλου, η οποία συμπληρώνει μία δεκαετία αδιάκοπης προσφοράς στην εκπαίδευση του χορού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπική περίοδο για την ίδια, καθώς διανύει τις τελευταίες εβδομάδες πριν υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειάς της, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωση και την αγάπη της για τη σχολή και τους μαθητές της.
Σημαντική ήταν και η συμβολή της Loux, η οποία προσέφερε δροσερά αναψυκτικά στους παρευρισκόμενους, συμβάλλοντας στη γιορτινή ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Παράλληλα, η βραδιά απέκτησε και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των δράσεων ήταν αφιερωμένο στην ενίσχυση του πολύτιμου έργου του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
Με συγκίνηση, λάμψη, υψηλή αισθητική και έντονα συναισθήματα, η επετειακή παράσταση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σημαντική θέση που κατέχει η Σχολή Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού Βασιλικής Ανδρικοπούλου στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, κλείνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τον εορτασμό των δέκα χρόνων δημιουργικής πορείας της.
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