Κορινθία: Η στιγμή που 57χρονη βάζει φωτιά και εξαπλώνεται ραγδαία

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στην Κορινθία, με τις Αρχές να περνούν χειροπέδες σε μια 57χρονη, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (29.06.2026) και σήμανε άμεσο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά στην Κορινθία εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 19:00, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Το βίντεο που ήρθε στο φως δείχνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τη 57χρονη να κατευθύνεται σε χωράφι με ξερά χόρτα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ξεσπά η φωτιά στην Κορινθία.

Σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποίησε αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά στα ξερά χόρτα. Στο βίντεο φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με το σκυλάκι της, να πλησιάζει το χωράφι, να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να επιστρέφει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

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