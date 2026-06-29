Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο σε παραλία της Βάρκιζας- Όσα περιέγραψε για το περιστατικό

Για την περιπέτειά του το περασμένο Σάββατο, όταν δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, μίλησε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος.

Ο ίδιος περιέγραψε το περιστατικό σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει το κοινό και να αποτρέψει τον φόβο για τα μπάνια στη θάλασσα, με αφορμή τις αναφορές για τον λαγοκέφαλο.

«Ένιωσα ένα τσίμπημα, ευτυχώς ήταν μικρός ο λαγοκέφαλος» περιέγραψεο τραγουδιστής

«Είναι γεγονός ότι μου αρέσει η θάλασσα όπως αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και είπα κι εγώ το Σάββατο να πάω για ένα μπάνιο στην παραλία της Βάρκιζας. Εκεί που κολυμπάγαμε όμορφα και ωραία, ένιωσα ένα τσίμπημα, ας το πούμε, δεν ήταν ευτυχώς δάγκωμα γιατί ήταν μικρός και υπήρξε ένας μικρός πανικός εκεί στους λουόμενους» είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Εγώ παρέμεινα ψύχραιμος γιατί ευτυχώς είχα ακούσει από ειδικούς στα social αλλά και στην τηλεόραση ότι δεν χρειάζεται κανένας πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία, να βγούμε έξω από το νερό και να ρίξουμε νερό και σαπούνι για να ξεπλύνουμε το σημείο που μας έχει τσιμπήσει ή μας έχει δαγκώσει» συνέχισε.

«Έτσι και έγινε, ευτυχώς ήταν και ένας γιατρός στην παραλία, όπου μου είπε ακριβώς τα ίδια και έτσι και κάναμε. Πήγαμε μετά και σε ένα φαρμακείο όπου μου δόθηκαν και οι πρώτες βοήθειες» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Κλείνοντας ο τραγουδιστής, σημείωσε πως δεν θα πρέπει να υπάρχει πανικός και πως δεν θα πρέπει οι λαγοκέφαλοι να μας κρατάνε μακριά από τη θάλασσα.