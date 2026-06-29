Πάτρα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Κυριάκος Νιφόρας

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 10:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λακκόπετρας
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 84 ετών, ο Κυριάκος Νιφόρας, πατέρας της συζύγου του Γιώργου Καραγεωργόπουλου (εκ των ιδιοκτητών της Plus Media), Aθανασίας Νιφόρα, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και στο οικείο περιβάλλον του.
Ο εκλιπών, μαζί με τη σύζυγό του Μαρία, δημιούργησαν μια αγαπημένη οικογένεια και απέκτησαν δύο παιδιά, την Αθανασία και τον Σωτήρη Νιφόρα, ενώ είχαν τη χαρά να δουν εγγόνια και δισέγγονα.
Ο Κυριάκος Νιφόρας ζούσε στην Εγλυκάδα Πατρών και καταγόταν από τη Λακκόπετρα Δυτικής Αχαΐας, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 10:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λακκόπετρας.
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