ΣΔΥ Πατρών: Συμμετοχή σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα

Πλούσια κ ποικίλη ήταν η αγωνιστική δραστηριότητα μελών -δρομεων τουΣΔΥΠ το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου αφού βρέθηκαν σε Άγιο Βλάση Αιτωλοακαρνανίας, Κόρινθο, Χίο, Πύργο συμμετέχοντας σε αγώνες δρόμου κ βουνού.

Αναλυτικα:



Το Σάββατο 20 Ιουνίου διεξήχθη στο πανέμορφο νησί της Χίου ο 1ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Χίου που περιελάμβανε κ αγώνες δρόμου 10 χλμ. κ 5 χλμ. Στη διαδρομή του ημιμαραθωνιου το μέλος του συλλόγου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλης κατετάγη 2ος



στη γενική σειρά τερματίζοντας την απόσταση των 21,1 χλμ σε χρόνο 1ω28λ51δ.



Το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου το μέλος του συλλόγου μας ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή συμμετείχε επιτυχώς στον 6ο Δρόμο Ελιάς -Λαδιου στα Φοναιτικα Πύργου Ηλείας.Μια όμορφη διοργάνωση που περιελάμβανε αγώνες δρόμου 10χλμ. κ 4χλμ.



Την Κυριακή 21 Ιουνίου ο σύλλογος μας συμμετείχε ομαδικά στους αγώνες trail του 3ου Panetoliko Mountain Trail Run PMTR στα Παρακαμπυλια Αγρινίου κ τις τοπικές κοινότητες Αγίου Βλασίου κ Πεντακορφου.Οι αγώνες διεξήχθησαν με εξαιρετική επιτυχία κ οι δρομείς έτρεξαν κ γνώρισαν τις πανέμορφες ελατοσκεπεις πλαγιές του Παναιτωλικού όρους.

Στη διαδρομή των 21 χλμ. συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος (2.51.27), ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (2.52.09), ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,η οποία κατετάγη 2η



γενικής γυναικών με χρόνο 2.52.10, ΣΑΡΔΕΛΗΣ Σωτήρης (2.55.07), ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας (3.02.48), ΔΟΥΒΡΗΣ Φώτιος (3.15.17), ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική, 1η



θέση ηλικιακής κατηγορίας γυναικών με χρόνο 3.16.01, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξένη, 2η



θέση ηλικιακής γυναικών 40-49 με χρόνο 3.34.57, ΜΙΧΑΛΟΥ Φαίη, 3η



θέση ηλικιακής γυναικών 50+ με χρόνο 3.34.58, ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Σωτήρης (3.39.23), ΚΟΥΡΛΕΣΗ Μαγδαληνή (3.49.49), ΤΣΑΒΑΡΗ Άννα (3.59.43) κ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος.

Στη διαδρομή των 8χλμ. συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος (51.31), ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μάρθα,η οποία κατετάγη 3η



γενικής γυναικών με χρόνο 1.02.16, ΡΑΠΤΗ Κατερίνα,1η



θέση ηλικιακής κατηγορίας γυναικών 40-49 με χρόνο 1.04.33, ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία (1.21.29), ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας (1.30.05), ΣΤΟΥΜΠΟΥ Ναυσικά (1.30.27).

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει τους διοργανωτές του 3ου PMTR για την άψογη διεξαγωγή των αγώνων κ τους ευχαριστεί θερμά για την φιλοξενία των δρομέων από Πάτρα κ τη δωρεάν μετακίνηση τους με το λεωφορείο της διοργάνωσης.Ως σύλλογος ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τους διοργανωτές του χρόνου στο 4ο Panetoliko Mountain Trail Run κ σας ευχόμαστε εκ των προτέρων καλή επιτυχία!



Την Κυριακή 21 Ιουνίου διεξήχθη στην Κορινθία ο 25ος Αγώνας Δρόμου "Στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου" 11,4 χλμ.με εκκίνηση απ'το Αρχαίο Λιμάνι των Κεχρεων κ τερματισμό την κεντρική πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου στα πλαίσια των εορτασμών του Αποστόλου Παύλου, πολιούχου της Κορίνθου.Προκειται για μια διαδρομή όπου αναβιώνει συμβολικά το μονοπάτι της διδασκαλίας του Αποστόλου των Εθνών.Στον αγώνα δρόμου των 11,4χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα (1η



θέση ηλικιακής κατηγορίας γυναικών 60+ με χρόνο 1.09.57) κ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα (1.42.04).



Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την συμμετοχή τους κ τις επιτυχίες τους στους αγώνες δρόμου κ βουνού το Σαββατοκύριακο 20-21/6 εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται υγεία, καλή αποκατάσταση κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!