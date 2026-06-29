Βενεζουέλα: 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες στα ερείπια

Ο 21χρονος ονομάζεται Άαρον Λεβί Καντίγιο Βάργας και εντοπίστηκε ζωντανός στην πόλη Καραμπαγιέδα. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο 21χρονος, υπήρχε η σορός ενός άλλου ανθρώπου, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση διάσωσης.

Από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών κατέρρευσαν εκατοντάδες κτίρια, υπέστη ζημιές το διεθνές αεροδρόμιο της Βενεζουέλας και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι, με βάση τον πιο πρόσφατο, αλλά όχι οριστικό, απολογισμό.

Ζωντανός ανασύρθηκε 21χρονος ύστερα από πέντε ημέρες στα ερείπια στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας , μετά τους δύο φονικούς σεισμούς, από σωστικά συνεργεία της χώρας, του Μεξικού και του Ελ Σαλβαδόρ. Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.<br><br>Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… <a href="https://t.co/Q365IECCUV">https://t.co/Q365IECCUV</a> <a href="https://t.co/NTeqQWCNKr">pic.twitter.com/NTeqQWCNKr</a></p>— Nayib Bukele (@nayibbukele) <a href="https://x.com/nayibbukele/status/2071552309897679035?ref_src=twsrc%5Etfw">June 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο 21χρονος λαμβάνει πλέον εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα ενώ οι διασώστες «θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές».

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκησε 43 ώρες, ενώ ο Άαρον παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια για συνολικά 106 ώρες προτού διασωθεί.

Η Νταγιάνα Πατίνιο, η μητέρα που ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια του σπιτιού της στη Βενεζουέλα μαζί με το μόλις 18 ημερών βρέφος της, έχει στην αγκαλιά το μωρό της και περιγράφει στο BBC τις δραματικές ώρες που πέρασε παγιδευμένη κάτω από τα συντρίμμια και πώς ο μικρός της γιος της έδωσε τη δύναμη να παλέψει για τη ζωή της.

«Ο γιος μου ήταν το κίνητρό μου για να παραμείνω ξύπνια και σε εγρήγορση», είπε η ίδια.

«Όσο εκείνος ήταν ζωντανός, θα ήμουν κι εγώ ζωντανή. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να βεβαιωθώ ότι εξακολουθούσε να αναπνέει».