Ώρα για beach volley στην Ναύπακτο!

Το AHEPA CUP επιστρέφει για 13η χρονιά, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία που έχει καθιερώσει το τουρνουά ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις Beach volley της περιοχής.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών εγγυάται ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές αναμετρήσεις, όμορφες στιγμές και αθλητικό πνεύμα.

Η διοργάνωση αφορά μικτές ομάδες δύο ατόμων (άνδρας – γυναίκα) και είναι ανοιχτή σε αθλητές και αθλήτριες κάθε ηλικίας και αγωνιστικού επιπέδου.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 18-19 Ιουλίου 2026, στις εγκαταστάσεις beach volley της παραλίας Βαριάς στην Ναύπακτο.

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών, ενδέχεται να διεξαχθούν προκριματικοί αγώνες την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Οι νικητές του τουρνουά θα βραβευθούν με μετάλλια, κύπελλο και χρηματικά έπαθλα σύμφωνα με την προκήρυξη της διοργάνωσης

Το τουρνουά συνδιοργανώνεται από το τμήμα Ναυπάκτου "AHEPA Lepanto 1571" και τον αθλητικό σύλλογο Ομόνοια Ναυπάκτου.

Πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση και τις συμμετοχές μπορείτε να βρείτε στο ahepacup.blogspot.gr.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου:

ηλεκτρονικά μέσω του ahepacup.blogspot.gr

τηλεφωνικά στο 697 209 0641 (Ντίνος Τσακανίκας).

Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την εμπειρία του AHEPA CUP στη Ναύπακτο, σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό τριήμερο γεμάτο beach volley!