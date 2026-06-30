Ικανοποίηση στον Πέλοπα για το πανελλήνιο παιδικό Πρωτάθλημα στίβου στην Πάτρα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Α.Ο. Πέλοπα Πατρών στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου Κ18, το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.



Ο Πέλοπας Πατρών εκπροσωπήθηκε από 9 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους αγωνίστηκαν και τις δύο ημέρες, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Ο τελικός απολογισμός ήταν άκρως ικανοποιητικός, περιλαμβάνοντας ένα χρυσό μετάλλιο, πολύ καλά πλασαρίσματα στις τελικές δωδεκάδες και ατομικά ρεκόρ για τους περισσότερους συμμετέχοντες.

Η κορυφαία στιγμή των αγώνων για τον Πέλοπα ήταν η συγκλονιστική κούρσα της Ανθής Αγγελάτου στα 3.000μ. Η νεαρή αθλήτρια κυριάρχησε πλήρως στον στίβο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 10:18.93, ενώ κατέλαβε και την 4η θέση στα 1.500μ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών μας:

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

• Ανθή Αγγελάτου: 1η θέση στα 3.000μ. (10:18.93) & 4η θέση στα 1.500μ. (4:51.05)

• Εμμανουέλα - Ρόζα Κούλου: 8η θέση στα 5.000μ. βάδην (28:15.88)

• Καλλιόπη Πλατανίτη: 8η θέση στα 1.500μ. (4:54.39) & 12η θέση στα 3.000μ. (10:41.59)

• Ζωή Μουστάκα: 13η θέση στα 3.000μ. (10:52.05) & 19η θέση στα 1.500μ. (5:05.49)

• Χρυσούλα - Χριστίνα Μουστάκα: 20ή θέση στα 1.500μ. (5:06.21) & 22η θέση στα 3.000μ. (11:19.13)

• Αγγελική Κατριβέση:5η στη 5η σειρά στα 400μ. εμπ. (1:12.41)

• Σπυριδούλα Ζάγκλα: 7η στην 6η σειρά στα 200μ. (28.91)

ΠΑΙΔΕΣ

• Δημήτρης Σακαμπέτης: 8ος στα 3.000μ. (9:03.29) & 14ος στα 1.500μ. (4:10.33)

• Γιάννης Καρακάσης: 12ος στα 1.500μ. (4:09.86) & 16ος στα 800μ. (2:02.09)

• Αλκιβιάδης Γιαννακόπουλος: 22ος στα 2.000μ. στιπλ (7:00.23)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πέλοπα συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για την προσπάθεια τους.