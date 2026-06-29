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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30-6 και την Τετάρτη 1-7-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ)

(χήρα ΙΕΡΕΩΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/6/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟ 

ΕΤΩΝ 55

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/6/2026 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. 

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΩΡΑ 4 Μ.Μ.

Η ΜΗΤΕΡΑ : ΧΡΥΣΑΥΓΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ      

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ,

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,

ΑΘΗΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΞΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783.

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΚΟΓΚΑ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: 

ΣΠΥΡΟΣ & ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΝΙΦΟΡΑ

(ΕΤΩΝ 84)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/07/2026 & ΩΡΑ 10:00Π.Μ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΗΣ & ΝΙΚΗ ΝΙΦΟΡΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ,
ΜΑΙΡΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

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Πένθη
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