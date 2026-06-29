Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30-6 και την Τετάρτη 1-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ)
(χήρα ΙΕΡΕΩΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/6/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟ
ΕΤΩΝ 55
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/6/2026 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΩΡΑ 4 Μ.Μ.
Η ΜΗΤΕΡΑ : ΧΡΥΣΑΥΓΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ,
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,
ΑΘΗΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΞΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783.
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΚΟΓΚΑ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΣΠΥΡΟΣ & ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΝΙΦΟΡΑ
(ΕΤΩΝ 84)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/07/2026 & ΩΡΑ 10:00Π.Μ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΗΣ & ΝΙΚΗ ΝΙΦΟΡΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ,
ΜΑΙΡΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου: Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ
Υπάρχει εξωγήινη ζωή; - Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με την "Ημέρα Αποκάλυψης" δίνει μία φορτισμένη συναισθηματικά απάντηση
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