Λιβαδειά: «Ρωτούσα πού είναι η γυναίκα μου, θα το φτάσω μέχρι τέλους»: Συγκλονίζει ο σύζυγος της Βιοσάνας που πέθανε μετά τη γέννα

Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλος τον αγώνα του για να αποδοθούν ευθύνες για το θάνατο της γυναίκας του λίγες ώρες μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της, είναι ο άντρας της άτυχης γυναίκας από τη Λιβαδειά.

Ο σύζυγός της Βιοσάνας, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο νοσοκομείο όσο περίμενε να δει τη γυναίκα του ενώ ξεκαθάρισε πως αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αμέλεια, θα κινηθεί νομικά μέχρι να αποδοθούν ευθύνες.

«Αν υπάρχει η παραμικρή αμέλεια, θα το φτάσω μέχρι το τέλος»

Ο σύζυγος της 35χρονης λεχώνας δήλωσε πεπεισμένος πως υπάρχει ιατρικό λάθος πίσω από το θάνατο της γυναίκας του και πως ενημερώθηκε για την κατάστασή της αφού έφτασε στο Θριάσιο νοσοκομείο καθώς στη Λιβαδειά τον καθησύχαζαν συνεχώς.

«Περιμένω τις τοξικολογικές εξετάσεις. Θα συμβουλευτώ και τον δικηγόρο μου και θα πράξω ανάλογα. Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή αμέλεια, το παραμικρό λάθος, μια βελόνα, θα το φτάσω μέχρι το τέλος με όσες δυνάμεις έχω. Θέλω να τιμωρηθούν όποιος φταίει. Πιστεύω ότι ήταν ιατρικό λάθος γιατί όλα στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς ήταν πολύ χαλαρά. Δηλαδή, μου έλεγαν ότι είναι όλα καλά. Δεν μου έδωσαν την εντύπωση ότι πρέπει να ανησυχώ. Στο Θριάσιο μου είπαν την αλήθεια. Με πήρε μέσα ο γιατρός και μου είπε "Δεν ξέρω τι σας έχουν πει στη Λιβαδειά αλλά η κοπέλα είναι πολύ βαριά". Δεν είχε προβλήματα υγείας. Η ίδια ήθελε να γεννήσει με καισαρική και το πρώτο γιατί ήταν μεγάλο μωρό. Είχε κάνει μια αποβολή πριν τρία χρόνια. Είχε κάνει καθαρισμό στον ίδιο τον γιατρό γιατί πριν ενάμιση χρόνο είχε ξανά μείνει έγκυος αλλά τις πρώτες εβδομάδες δεν πήγε καλά. Αν υπάρχει το παραμικρό λάθος από το νοσοκομείο, εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά κατά του νοσοκομείου» ανέφερε ο σύζυγος της Βιοσάνας.

Δεν γνώριζε ότι της αφαίρεσαν τη μήτρα

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Βιοσάνα αφού γέννησε με καισαρική εμφάνιση ακατάσχετη αιμορραγία και οι γιατροί την έβαλαν ξανά στο χειρουργείο όπου της αφαίρεσαν τη μήτρα.

Ο σύζυγός της, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» δεν το γνώριζε και ενημερώθηκε κατόπιν του χειρουργείου.«Δεν έχω μιλήσει με το νοσοκομείο, ούτε τον είδα τον γιατρό. Δεν έχω μιλήσει από εκείνη την ημέρα» ανέφερε και πρόσθεσε: «Δεν γνώριζα για την αφαίρεση της μήτρας, το έμαθα αφού της την αφαίρεσαν, στις 3 η ώρα. Δεν είχε τίποτα, κανένα πρόβλημα υγείας. Γέννησε, έκανε ένα υγιέστατο μωρό, και αυτό έχει βγει από μια υγιέστατη κοιλιά, από μια υγιέστατη μάνα. Δεν είχε τίποτα. Ο ίδιος ο γιατρός την παρακολουθούσε και δεν μας είχε πει κάτι για να ανησυχήσουμε. Όλα πήγαιναν μια χαρά».

Οι στιγμές στο νοσοκομείο

Τα όσα έζησε μέσα στο νοσοκομείο ενώ περίμενε να δει τη γυναίκα του αφού γέννησε περιέγραψε ο σύζυγος της 35χρονης. Όπως είπε, περίμενε επί ώρες να ενημερωθεί για το πώς είναι μετά τη γέννα η σύζυγός του και οι αρμόδιοι τον καθησύχαζαν πως όλα είναι καλά. Όταν τελικά, του ανέφεραν πως υπήρξε επιπλοκή του είπαν πως η Βιοσάνα πως θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας «για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε εδώ στη Λιβαδειά».

Όταν πια η σύζυγός του έφτασε στο Θριάσιο, οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως η κατάσταση της γυναίκας του είναι σοβαρή.

«Στις 3 μου είπαν ότι είχε εσωτερική αιμορραγία, ότι αιμορράγησε κολπικά ενώ την είχαν ράψει από τη γέννα και ότι έπρεπε να την ξανά ανοίξουν για να της αφαιρέσουν τη μήτρα. Αφού το έκαναν και αυτό, την είχαν σταθεροποιήσει, της είχαν χορηγήσει αίμα και μου είπαν ότι έπρεπε να την πάνε σε άλλο νοσοκομείο στην Αθήνα για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε εδώ στη Λιβαδειά. Ρώτησα αν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχώ. "Όχι, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς" μου είπε ο γυναικολόγος με τον αναισθησιολόγο. Δεν γνώριζα τίποτα. Εμένα μου έφεραν στις 10 το μωρό και μου είπαν: "Είχαμε μια εσωτερική αιμορραγία, η μήτρα έκανε κάποιες συσπάσεις αλλά την καταφέραμε. Δεν είναι κάτι. Μην ανησυχείς. Την έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί και θα κατέβει σε λίγο, θα τη δεις". Αυτά μου τα είπαν πρώτη φορά, όταν μου έφεραν το μωρό. Πέρασε μια ώρα, τίποτα. Ρωτάω τις νοσοκόμες μετά: "Πού είναι η γυναίκα μου; Γιατί δεν κατεβαίνει;". "Θα κατέβει σε λίγο", μου έλεγαν. "Πού είναι ο γιατρός; Δεν τον έχω δει εδώ και δύο ώρες". "Έχει χειρουργεία", μου απαντούσαν. Και μετά 15:00 η ώρα κατέβηκε ο γιατρός», τόνισε ο σύζυγος της 35χρονης.

Ο σύζυγός της 35χρονης έμαθε για την εξαιρετικά κρίσιμη κατάστασή της, την επόμενη μέρα: «Οι γιατροί στο Θριάσιο μου το είπαν την άλλη μέρα το πρωί, αλλά εγώ το είχα καταλάβει γιατί εγώ την είδα τη γυναίκα μου. Ζήτησα τα μεσάνυχτα να τη δω και ήταν κρύα».

«Περιμέναμε αυτό το μωρό πέντε χρόνια»

Με σπασμένη φωνή, ο σύζυγος της Βιοσάνας ανάφερε πως η τελευταία φορά που την είδε ήταν όταν τις ευχήθηκε να πάνε όλα καλά με τη γέννα και τη φίλησε και πρόσθεσε πως: «Περιμέναμε αυτό το μωρό πέντε χρόνια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο σύζυγός της ανέφερε πως: «Δεν είχα ανησυχήσει τόσο πολύ γιατί πλέον είμαστε στο 2026. Δεν σου πάει καν το μυαλό ότι μπορεί να φύγει μια γυναίκα από μια απλή αιμορραγία στη γέννα».