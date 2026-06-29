Πάτρα: Η Ελεάνα Χρυσανθοπούλου συγκέντρωσε 18.850 μόρια και βάζει πλώρη για την Ιατρική σχολή

Ένα από τα παιδιά που τα πήγε εξαιρετικά στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις και αρίστευσε ήταν η Ελεάνα Χρυσανθοπούλου, μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη.

Η Ελεάνα Χρυσανθοπούλου χαμογέλασε πλατιά την περασμένη Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα των φετινών Πανελληνίων εξετάσεων καθώς πέτυχε να συγκεντρώσει 18.850 μόρια και στόχος και επιθυμία της είναι ο τομέας υγείας και συγκεκριμένα η Ιατρική σχολή.

Όπως ανέφερε η ιδιαίτερα ευγενής Ελεάνα Χρυσανθοπούλου στο thebest.gr, είχε επιλέξει το 3ο Πεδίο και οι βαθμοί που συγκέντρωσε στα μαθήματα ήταν οι εξής:

Φυσική 20,

Χημεία 19,5,

Βιολογία 18,3 και

Έκθεση 17,6.

Η Ελεάνα Χρυσανθοπούλου που είναι κόρη του κ. Θωμά Χρυσανθόπουλου, ιδιοκτήτη του γνωστού χώρου εστίασης και αναψυχής Olympico στο Ρίο Πατρών, ανέφερε στο thebest.gr πως ήταν μία ιδιαίτερα πιεστική χρονιά ωστόσο είδε τους κόπους της προσπάθειας της να ανταμείβονται ενώ συνάμα στέλνει το μήνυμα της πως δεν πρέπει τα παιδιά να αποθαρρύνονται από την πίεση & τις δυσκολίες και πως η ίδια με επιμονή και πίστη και με τη βοήθεια των καθηγητών της που την ενέπνευσαν και την καθοδήγησαν, πέτυχε το στόχο της. Αγαπημένο της μάθημα ήταν η βιολογία και επιθυμία της είναι να σπουδάσει ιατρική.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελεάνα Χρυσανθοπούλου που είναι ακόμη 17 χρονών και μας μίλησε με την άδεια των γονέων της, έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Η ικανοποίηση και χαρά της για το γεγονός πως συγκέντρωσε 18.850 μόρια & μάλιστα σε ένα μάθημα, τη φυσική έγραψε το απόλυτο άριστα, είκοσι, είναι μεγάλη.