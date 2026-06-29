Σταμάτης Κραουνάκης για Κατερίνα Λιόλιου: Τη λατρεύω

Την εκτίμηση και τον θαυμασμό του για την Κατερίνα Λιόλιου εξέφρασε ο Σταμάτης Κραουνάκης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τη λατρεύει και πως είναι απολύτως διαθέσιμος να συνεργαστεί μαζί της στο μέλλον.

Ο συνθέτης και στιχουργός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα που προβλήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε πιο νέους καλλιτέχνες και ειδικότερα στην Κατερίνα Λιόλιου. Αρχικά, ο Σταμάτης Κραουνάκης δήλωσε θετικός σε μία μελλοντική συνεργασία μαζί της, ωστόσο αναρωτήθηκε κατά πόσο η δική του μουσική θα ταίριαζε με την πορεία που ακολουθεί η τραγουδίστρια.

Παράλληλα, σχολίασε ότι η Κατερίνα Λιόλιου έχει ερμηνεύσει με επιτυχία τραγούδια του, ενώ αποκάλυψε ποιο δικό της τραγούδι ξεχωρίζει περισσότερο. Πιο αναλυτικά, είπε: «Λατρεύω την Κατερίνα Λιόλιου, την αγαπώ πάρα πολύ. Πιθανώς και να συνεργαστώ μαζί της. Εγώ είμαι απολύτως διαθέσιμος, αυτό που θα της κάνω όμως εγώ θα της κάνει για την καριέρα που κάνει; Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση. Πάντως έχει πει κομμάτια και δικά μου. Λέει τη “Νύχτα”, είπε το “Διθέσιο” πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ το τραγούδι της, που λατρεύω, είναι "το δικό μας το σπίτι σε άλλον νοικιάστηκε”».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο συνθέτης και στιχουργός θυμήθηκε δύο ατάκες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αναφέροντας πώς αντιδρούσε η αείμνηστη ηθοποιός όταν μία δουλειά της δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία: «Έχει τύχει μία παράσταση να μην είναι τόσο καλή όσο θα ήθελα. Εκεί κάνω το σύστημα Βουγιουκλάκη. Μου είχε πει "αγάπη μου και στο καλό και στο κακό ο μπενάκης και ο βγενάκης" και ένα δεύτερο μάθημα "αγάπη μου στην αποτυχία δεν τρέχει τίποτα, πηδάς το κάγκελο και πας για το επόμενο, στην επιτυχία πρέπει να τρέξεις σαν τον τιραμόλα"».