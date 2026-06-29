Παραιτήθηκε ο Μιχάλης Χουρδάκης από το κόμμα Κασσελάκη: «Ένας κύκλος ολοκληρώθηκε»

Νέο ρήγμα στους Δημοκράτες προκαλεί η αποχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη, μόλις ένα 24ωρο μετά την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη.

Ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το κόμμα, επιλέγοντας χαμηλούς τόνους στη διατύπωση, αλλά αφήνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα: ένας ακόμη κύκλος στο εγχείρημα του Στέφανου Κασσελάκη κλείνει πριν προλάβει να σταθεροποιηθεί.

Η δήλωση Χουρδάκη

«Πριν λίγο υπέβαλα την παραίτησή μου από τους “Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο”.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη και όλους όσοι συμπορευτήκαμε αυτό το διάστημα, παρόλες τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες. Οι κοινές προσπάθειες και οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της πολιτικής μου διαδρομής και τις αντιμετωπίζω με σεβασμό.

Πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν στιγμές όπου η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς την ανάγκη να ακυρώνεις ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκες.

Η πολιτική συνέπεια δεν χρειάζεται κατηγόριες για να είναι αληθινή. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ήταν και παραμένει σταθερή: με θεσμικότητα, σοβαρότητα, διάλογο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Με αυτές τις αρχές συνεχίζω να υπηρετώ τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και την πιο σταθερή πυξίδα της δημόσιας πορείας μου».