Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ρίχνουν την ευθύνη στο θύμα

Στον ανακριτή απολογήθηκαν τη Δευτέρα (29/06) οι έξι από τους επτά κατηγορουμένους για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, με θύμα ένα δεκαπεντάχρονο παιδί.

Οι συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή υποστήριξαν ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και πως βρίσκονταν σε άμυνα.

Αναλυτικότερα, ένας 18χρονος αυτόπτης μάρτυρας και φίλος του καθ’ ομολογίαν δράστη, φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο στον δράστη.

«Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίχναμε μπουνιές ο ένας στον άλλον. Το θύμα χτύπησε τον δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε», κατέθεσε ο 18χρονος. Αρχίζει να τον καταδιώκει το θύμα κι εγώ του φώναζα ότι είχε μαχαίρι, να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί. Το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα ένα καλώ σε βοήθεια».

Οι νεαροί υποστήριξαν ότι οι συμπλοκές ήταν δύο: Η πρώτη μεταξύ των τριών ομάδων στην πλατεία της Καλλιθέας και η δεύτερη στα γύρω στενά, όπου ο 15χρονος δέχτηκε το φονικό πλήγμα. Μετά τη δολοφονία φόρεσαν τις μπλούζες τους ανάποδα, επιχειρώντας να κρύψουν τα διακριτικά των ομάδων τους και να παραπλανήσουν τις Αρχές.

«Οι συμπλοκές ήταν δύο. Στην πρώτη συμπλοκή ήμουν κι εγώ, αλλά στη δεύτερη που έγινε το τραγικό περιστατικό, δεν ήμουν μπροστά. Στην πρώτη δέχτηκα κι εγώ επίθεση. Οπισθοχώρησα και έκτοτε δεν είχα καμία συμμετοχή. Δεν έχω καν οπτική εικόνα για την δεύτερη συμπλοκή έμαθα μεταγενέστερα το συμβάν», ανέφερε ο 18χρονος.

Το κίνητρο φέρεται να ήταν διπλό, προσωπικές διαφορές και οπαδικές αντιπαλότητες. Κάποιοι ισχυρίστηκαν πως υπήρξε προσωπική διαμάχη δύο ατόμων για μία κοπέλα, ενώ άλλοι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Με αυτή την τακτική φέρονται να επιδιώκουν την αποφυγή των αυστηρών ποινών που ορίζει η νομοθεσία περί αθλητικής βίας.

Από τους έξι συλληφθέντες που απολογήθηκαν τη Δευτέρα, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον δράστη από την αρχή του επεισοδίου να κρατάει μαχαίρι, ενώ κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση.

Ο έβδομος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται, γι’ αυτό δεν κατέστη εφικτή η απολογία του.