Έριξαν τα «μουσικά σύνορα» οι Active Member & η Ορχήστρα "Θανάσης Τσιπινάκης" του Δήμου Πατρέων

Η λόγια και έντεχνη αισθητική συνάντησε για περισσότερες από δύο ώρες το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου 2026 στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων της Πάτρας, τον σύγχρονο αστικό παλμό και τον κοινωνικό στίχο.

Οι φίλοι της μουσικής γέμισαν το χώρο και βίωσαν μια δυνατή μουσική εμπειρία, η οποία έφερε στο προσκήνιο τη δύναμη της σύμπραξης διαφορετικών ειδών και τη δυνατότητα της μουσικής να ενώνει εκφράσεις, γενιές και αισθητικές.

Αιτία όλων αυτών ήταν η μουσική σύμπραξη της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θαν. Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων με τους Active Member, μέσα από την οποία η δυναμική της low bap - στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας - συναντήθηκε με τον μεσογειακό ήχο των νυκτών εγχόρδων, υπό την ενορχηστρωτική προσέγγιση του Φώτη Παπαντωνίου, προσφέροντας μοναδικά ηχοχρώματα.

Τη συναυλία παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και πολύς κόσμoς.

Να προσθέσουμε πως τις εντυπώσεις έκλεψε ο ράπερ B.D. Foxmoor (Μιχάλης Μυτακίδης), η "ψυχή" των Active Member, του πρώτου hip hop ελληνικού low bap συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε τον 1ο του δίσκο το 1993.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων "Θανάσης Τσιπινάκης", την αποκαλούμενη και Ορχήστρα με τα μαντολίνα, έχει η Βάγια Ζεππάτου.