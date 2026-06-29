O Dirk Bauermann επιστρέφει στον πάγκο του Απόλλωνα Πατρών

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Dirk Bauermann, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στη National League 1.

Πρόκειται για μια επιστροφή με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο έμπειρος Γερμανός προπονητής είχε βρεθεί στον πάγκο του συλλόγου και κατά την αγωνιστική περίοδο 1999-2000.

Ο Dirk Bauermann διαθέτει μια διαδρομή γεμάτη διακρίσεις, έχοντας ξεκινήσει την προπονητική του πορεία από την Bayern Leverkusen. Στο ενεργητικό του καταγράφονται εννέα πρωταθλήματα Γερμανίας και τέσσερα κύπελλα Γερμανίας. Επιπλέον, έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές Προπονητής της Χρονιάς στη Γερμανία .

Έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής στις Εθνικές ομάδες της Γερμανίας, της Πολωνίας, του Ιράν και της Τυνησίας με εξίσου μεγάλες διακρίσεις.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Bauermann κατείχε τη θέση του υπεύθυνου του αναπτυξιακού προγράμματος της γερμανικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, αναδεικνύοντας τη βαθιά του εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εξέλιξη νέων αθλητών.

Η διοίκηση του Α.Σ. Απόλλων Πατρών καλωσορίζει τον coach Bauermann και του εύχεται κάθε επιτυχία.