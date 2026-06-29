Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας για 18η σεζόν στην Α2

Το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ ως γνωστόν για την φετινή αγωνιστική περίοδο έχει τελειώσει και η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας τερμάτισε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Για την Πατρινή ομάδα που θα συμμετάσχει την ερχόμενη περίοδο και πάλι στην Α2 εθνική κατηγορία γυναικών, θα είναι η 18η συμμετοχή της στην συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ διαχρονικά δίνει το παρόν στα πρωταθλήματα Ο.Χ.Ε. από την περίοδο 1996-97, όταν ξεκίνησε με την πρώτη συμμετοχή της στο τοπικό πρωτάθλημα γυναικών τότε.

Στατιστικά από τα πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας Χάντμπολ έχει υποβιβαστεί πέντε φορές και πάντα την επόμενη περίοδο επέστρεφε κατευθείαν στην Α2 εθνική κατηγορία γυναικών.

Η ομάδα στο πρωτάθλημα που τελείωσε, σημείωσε 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 12 ήττες.

Στην επίθεση του πρωταθλήματος σημείωσε 476 γκολ μ.ο. 26,44 γκολ ανά αγώνα, ενώ η άμυνα δέχθηκε 506 κατά μ.ο. 28,11 γκολ ανά αγώνα.

Πρώτη σκόρερ της Ακαδημίας των Σπορ αναδείχθηκε η Νικολίτσα Τσαγκαράτου σημειώνοντας 119 γκολ με μ.ο. 5,96 γκολ ανά αγώνα.

Η προπονήτρια της ομάδας Βάσω Βουκελάτου (με την βοηθό της Ελένη Κονταξή) που ήταν στον πάγκο των ΄΄ πρασίνων ΄΄ χρησιμοποίησαν όλη την αγωνιστική περίοδο 18 αθλήτριες , εκ των οποίων οι 3 ήταν τερματοφύλακες και οι υπόλοιπες παίκτριες γηπέδου (στην παρένθεση οι συμμετοχές και τα γκολ που σημείωσε κάθε αθλήτρια):

Νικολίτσα Τσαγκαράτου (17-119), Γρηγορία Γεωργίου (17- 65), Ελευθερία Γεωργίου (17-55), Αγγελίνα Ρούπα (17- 4), Μαρίνα Λούη (16 – 76), Γεωργία Χαμίτι (15 – 89), Μαρία – Ελένη Παπαγιαννοπούλου (15 - 13), Δέσποινα Τριανταφύλλου (15 - 0), Σοφία Χριστοπούλου (14 – 6), Μαρία Μαραγκού (14 - 0), Αικατερίνη Λιβάνη (14 - 4), Ανδρονίκη Τσινιά (12 – 0 ), Αλεξάνδρα Αποστολοπούλου (13 - 2), Δήμητρα Ρώση (10-10), Δέσποινα Παπανικολάου (10 - 18), Φιλίππα Κουτελιέρη (10 – 1), Λυδία Κορφοξυλιώτη (5 – 1), Ελένη Πίκουλα (5 – 2).

Οι αθλήτριες Μαρία Μαραγκού και Γεωργία Χαμίτι κλήθηκαν και συμμετείχαν με την εθνική ομάδα κορασίδων στους Μεσογειακούς αγώνες που έγιναν τον Φεβρουάριο στο Κόσοβο.

Έφορος του τμήματος ήταν η Εύη Καραβιώτη.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Χρήστος Δεβελέγκας και το Δ.Σ. συγχαίρουν και δημόσια τις αθλήτριες και τα μέλη της τεχνικής ηγεσίας, για την κατά γενική ομολογία επί συνόλου των εμφανίσεων της ομάδας σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.

Ευχαριστεί τους γιατρούς που όλη την χρονιά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στους αγώνες. Επίσης τους φιλάθλους μας που όλη την χρονιά έδωσαν το παρόν στις κερκίδες στο Κουκούλι και εμψύχωναν σε κάθε αγώνα τις αθλήτριες μας.

Τέλος το Δ.Σ. ευχαριστεί και δημόσια όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές μας, γιατί χωρίς αυτούς η συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα ίσως να ήταν ΄΄ προβληματική ΄΄ που είναι οι:

Τα πρατήρια Refill Oil Stations των υγρών καυσίμων του Αλέξη Παπαγιαννόπουλου, το Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ, το Catering Ιωάννης Κωτσόπουλος, ταχογράφοι – ταξίμετρα του Γρηγορίου Παλούμπη, το γραφείο του πολιτικού μηχανικού Ευάγγελου Βισβίκη, το ΔΙΚΤΥΟ 10 καταναλωτικών αγαθών του Διονυσίου Γιακουμάτου, τα φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΡΟΣΗΜΟ, την Smart Socks του Κώστα Καραγιάννη, το cafe Skiouros του Γιάννη Κοροβέση, το Studio TONOSIS της Ελένης Αραβαντινού και το κατάστημα παιδικών παπουτσιών ΖουΖούνι