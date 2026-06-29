Κύπρος: Πώς έγινε η τραγωδία με τα παιδιά που πέθαναν σε όχημα

Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Σήμερα μάλιστα πέρασαν την πόρτα του ανακριτή για να καταθέσουν.

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 11 ετών, βρέθηκαν νεκρά από ασφυξία μέσα σε αυτοκίνητο.

Το χρονικό

Τα δύο παιδιά ηλικίας 8 και 11 χρόνων βρέθηκαν νεκρά στην περιοχή Ξυλοφάγου, το απόγευμα της Κυριακής και εγκλωβισμένα μέσα στο αυτοκίνητο. Αν και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο και τα μετέφερε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τα επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα παιδιά φέρεται να παρέμειναν κλειδωμένα και χωρίς καμία επίβλεψη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου για πολλές ώρες, την ώρα που οι γονείς τους, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, έλειπαν σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου, Γιώργο Ιουλιανό, τα δύο αγοράκια, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, βρίσκονταν στην Κύπρο για διακοπές, ώστε να περάσουν χρόνο με τον πατέρα τους.

«Δεν τα ήθελε ο ιδιοκτήτης»

Την ίδια ώρα μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου όπου διέμενε η οικογένια δεν επιθυμούσε παιδιά στο συγκρότημα, λέγοντας ότι κάθε μέρα προκαλούνταν προβλήματα και τους έλεγε να φύγουν.

«Αυτός δεν ήξερε ότι είχε μωρά; Ήξερε... δεν τα ήθελε». Οι περίοικοι επίσης λένε ότι τα μωρά βγήκαν έξω γιατί ο ιδιοκτήτης έκοβε την παροχή νερού και γκαζιού και ήθελε 600 ευρώ.

Ίδιες αναφορές μάλιστα λένε ότι πριν κάποιες μέρες τα έτρεχε από πίσω κρατώντας ξύλο.