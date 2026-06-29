Γιώργος Ασημακόπουλος: «Ξυπνάω και λέω “αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι”, εννοείται»

Για τους Έλληνες influencers αλλά και τον έρωτα, και την δική του σχέση με αυτόν, μίλησε ο Γιώργος Ασημακόπουλος σε δηλώσεις που έκανε στο Πρωινό και την Ελένη Παπαδόγια.

Αρχικά στην ερώτηση για το πώς βλέπει τους influencers στην Ελλάδα, ο Γιώργος Ασημακόπουλος ανέφερε: «Γενικά έχουμε δει ανθρώπους απ’ το τίποτα, δηλαδή χρησιμοποιώντας το κινητό τους, χωρίς να έχουν πάει σε κάποιο reality show, χωρίς να έχουν κάνει εκπομπή, να γίνονται γνωστοί. Γιατί έχουμε δει ότι όλο αυτό στρέφεται αλλιώς».

Στην ερώτηση αν είναι ανοιχτός για έναν καλοκαιρινό έρωτα, ο Γιώργος Ασημακόπουλος απάντησε χαρακτηριστικά: «Έρωτα; Ε, ναι. Ε, όχι, δεν είμαι τόσο πολύ ανοιχτός». Στη συνέχεια εξήγησε:

«Γιατί δεν θέλω να ερωτευτώ τώρα. Θέλω να κάνω focus στη δουλειά μου. Μπορεί να μου αρέσει να περνάω καλά, γενικά, χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Ο έρωτας είναι ωραίος, αλλά ο έρωτας δεν λες “α, θέλω σήμερα να ερωτευτώ” και ανοίγεις την πόρτα και βρίσκεις τον άνθρωπο της ζωής σου, είναι να σου κάτσει. Άμα μου κάτσει, δεν θα πω όχι.

Καταρχήν ξυπνάω και λέω “αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι”. Εννοείται. Παιδιά, το σώμα μας είναι ο ναός μας, που πρέπει να τον προσέχουμε».