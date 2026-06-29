Δήμος Καλαβρύτων και ΕΣΗΕΑ τιμούν τη μνήμη του δημοσιογράφου και αγωνιστή της Αντίστασης Ηρακλή Πετιμεζά

Τη μνήμη του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, δημοσιογράφου και πρώτου Υπουργού Τύπου μετά την Κατοχή Ηρακλή Πετιμεζά τιμούν το ερχόμενο σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου 2026, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης φέτος 28 χρόνων απ’ τον θάνατο του, ο Δήμος Καλαβρύτων, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της αφιερωμένης στη μνήμη του Ηρακλή Πετιμεζά εκδήλωσης θα βραβευτούν έξι (6) μαθήτριες και μαθητές που αρίστευσαν κατά τη τελευταία σχολική χρονιά στο Γενικό και στο Τεχνικό - Επαγγελματικό Λύκειο Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός».

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα ξεκινήσουν το Σάββατο 4-7 στις 8.30 μ.μ. στην πλατεία Χελμού όπου και θα γίνει η εκδήλωση βράβευσης των αριστούχων μαθητών.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς απ’ τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο και την Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) Μαρία Αντωνιάδου.

Θ’ ακολουθήσει, στις 9 μ.μ., συναυλία απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα Καλαβρύτων.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στις 9.30 το πρωί, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου μνημόσυνο για τον Ηρακλή Πετιμεζά και θ’ ακολουθήσει (10.15 π.μ.) επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνήμα του.

Ο Ηρακλής Πετιμεζάς ήταν γόνος της μεγάλης οικογένειας των Αγωνιστών του 1821. Γεννήθηκε το 1903. Συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΕΔΕΣ.

Το 1942 συγκρότησε την ομάδα «Νικήτας». Τον Μάρτιο του 1944 συνελήφθη και βασανίστηκε απ’ τις δυνάμεις Κατοχής. Μετά την απελευθέρωση τοποθετήθηκε πρώτος Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ενώ από τις 22 Νοεμβρίου 1945 έως τις 7 Μαρτίου 1946 διετέλεσε Υπουργός Τύπου και Πληροφοριών στην κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη.

Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε πολλές αθηναϊκές εφημερίδες. Σπουδαίο υπήρξε και το συγγραφικό του έργο, με δημοσιεύσεις πολιτικών και κοινωνικών μελετών.

Έφυγε απ’ τη ζωή στις 15 Ιουλίου 1998, σε ηλικία 95 ετών. Μετά τον θάνατό του, η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιήλθε στην ΕΣΗΕΑ και στον Δήμο Καλαβρύτων. Επιπλέον, το πλούσιο προσωπικό και οικογενειακό του αρχείο παραχωρήθηκε στην ΕΣΗΕΑ, στο Μουσείο Μπενάκη και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.