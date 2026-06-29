Ο Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρέστη στην τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ο Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Δημήτρης Κατσαρός παρέστη, έπειτα από πρόσκληση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή κ. Ανδρέα Φλώρου, στην τελετή αναγόρευσης της Α.Θ.Π. του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης κ.κ. Βαρθολομαίου σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Η αναγόρευση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στην ιστορική Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή στο Φανάρι, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Ελληνικής Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δημήτρης Κατσαρός παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, την προστασία της βιοποικιλότητας και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή του ρόλο ως «Πράσινου Πατριάρχη».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, κατά την συζήτηση με τον κ. Κατσαρό, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική προσέγγιση και τις προτεραιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία υλοποιεί πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προωθώντας την εφαρμογή πράσινων πρακτικών στη λειτουργία της, την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και την ενίσχυση δράσεων που υπηρετούν την αειφορία και την ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μεταξύ των επισήμων παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, οι Δήμαρχοι Λευκάδας και Ζακύνθου, εκπρόσωπος του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου και εκπρόσωποι της ομογένειας.