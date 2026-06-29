Θρήνος στα Χανιά: Αυτή είναι η 41χρονη Άννα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Θλίψη έχει σκορπίσει στα Χανιά η είδηση του ξαφνικού θανάτου της 41χρονης Άννας Λειψάκη, που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου στην περιοχή της Σούγιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 41χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κατάλυμα όπου διέμενε, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Καντάνου. Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, με τα πρώτα στοιχεία να μην παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ποια ήταν η 41χρονη

Η Άννα Λειψάκη ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του πρώην αντιδημάρχου του δήμου Χανίων και πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη. Ακόμα, ήταν αδελφή του προπονητή του Ομίλου, Σεμπάστιαν Λειψάκη. Γι΄αυτό και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας Λειψάκη, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, με ευχές για δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Σημειώνεται πως η κηδεία της 41χρονης Άννας Λειψάκη θα τελεστεί την Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Χανίων.