ΠΔΕ: Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια και την αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή των Καλαβρύτων

Στα Καλάβρυτα βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία σημαντικών έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη βελτίωση του οδικού δικτύου, την ασφαλέστερη σύνδεση ορεινών οικισμών, την ενίσχυση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, την ανάδειξη σημαντικών θρησκευτικών προορισμών, καθώς και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από την Ιερά Μονή Μακελλαριάς, όπου οι μοναχές υποδέχθηκαν τον Περιφερειάρχη και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πορεία του έργου βελτίωσης της οδικής πρόσβασης προς τη Μονή, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του. Αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα της μοναστικής κοινότητας, αλλά και την ασφαλή πρόσβαση των χιλιάδων προσκυνητών και επισκεπτών.

Ακολούθως, εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών, στον οδικό άξονα Πλατανιώτισσα – Κερπινή – διασταύρωση Πούντας – Καλαβρύτων, στη βελτίωση της επαρχιακής οδού Κέρτεζης, καθώς και στο Βουραϊκό, όπου εκτελούνται καθαρισμοί, στο πλαίσιο ενός ευρέως προγράμματος αντιπλημμυρικών έργων που εξελίσσεται σε ποτάμια και χείμαρρους της Αχαΐας.

Κατά την παραμονή του στα Καλάβρυτα, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε επίσης με τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Σωτήρη Δούκλια, τους Προέδρους των ΤΚ Κερπινής Κώστα Σπυρόπουλο, Πλατανιώτισσας Παναγιώτη Δορλή, Κερτεζης Σωτήρη Βορύλλα.

Ακόμα, ενημερώθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των εργασιών και τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να ξεπεραστούν οι τελευταίες αδειοδοτικές εκκρεμότητες και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Σε δήλωσή του ο κ. Φαρμάκης ανέφερε: ««Η ανάπτυξη της ορεινής Αχαΐας περνά μέσα από σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Με τις παρεμβάσεις που εκτελούμε, δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, αναδεικνύουμε σημαντικούς θρησκευτικούς προορισμούς και ενισχύουμε την προστασία των πολιτών απέναντι στα καιρικά φαινόμενα. Στόχος μας είναι κάθε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, όσο απομακρυσμένη κι αν είναι, να έχει τις υποδομές που αξίζει. Με επιμονή, συνέπεια και καθημερινή παρουσία, υλοποιούμε έργα και δίνουμε ουσιαστικές λύσεις στις τοπικές κοινωνίες».

Τον Περιφερειάρχη κατά την επίσκεψή του, συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος , ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων ΠΕ Αχαΐας Παναγιώτης Φλωράτος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αναλυτικά, η πρόοδος των έργων στην περιοχή των Καλαβρύτων, έχει ως εξής:

Βελτίωση βατότητας οδού προς Ιερά Μονή Μακελλαριάς (Προϋπολογισμός: 3.000.000€)

Το έργο αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης προς το ιστορικό μοναστήρι σε μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί το 85% των διανοίξεων για τη διαπλάτυνση της οδού, όπως επίσης το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών έργων, ενώ έχει πέσει στο 70% το πρώτο υλικό οδοστρωσίας.

Βελτίωση τμήματος της οδού Πλατανιώτισσα - Κερπινή - διασταύρωση Πούντας - Καλαβρύτων (Προϋπολογισμός: 1.800.000€)

Το έργο που αφορά την ολοκλήρωση του τμήματος Πλατανιώτισσα - Σκεπαστό και τη βελτίωση της οδού προς Κερπινή. Στην έξοδο της Πλατανιώτισσας (προς Κερπινή), πρόκειται να εκτελεστεί ελεγχόμενος εκβραχισμός σε μήκος 150 μέτρων και ύψος άνω των 60 μέτρων για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης. Παράλληλα εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας προς Κερπινή.

Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Κέρτεζης Δήμου Καλαβρύτων (Προϋπολογισμός: 1.384.500€)

Περιλαμβάνει διαπλατύνσεις, καθαρισμούς τάφρων, κατασκευή/επισκευή τεχνικών έργων ομβρίων, τοίχους αντιστήριξης και αντικατάσταση φθαρμένου ασφαλτοτάπητα. Έχουν ήδη διαμορφωθεί ερείσματα μήκους περίπου 300 μ., ενώ κατασκευάζεται το πρώτο τοιχίο αντιστήριξης μήκους 56 μέτρων. Το έργο προχωρά ομαλά, χωρίς προβλήματα.

Καθαρισμός Βουραϊκού - Αντιπλημμυρικά Έργα Ποταμών Π.Ε. Αχαΐας

Τεράστιας κλίμακας εργολαβία, που αφορά εργασίες συντήρησης, άρσης προσχώσεων και απομάκρυνσης φερτών υλικών. Προέκυψε επιτακτική ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων στον ποταμό Βουραϊκό, ενώ καθαρισμοί προβλέπονται ακόμη και σε άλλους ποταμούς, με δυνατότητα επέμβασης σε άλλα υδατορέματα της Αχαΐας εάν παραστεί ανάγκη.