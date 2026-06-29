Υπάρχει εξωγήινη ζωή; - Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με την "Ημέρα Αποκάλυψης" δίνει μία φορτισμένη συναισθηματικά απάντηση

Ο ιδιοφυής Αμερικανός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ - Steven Spielberg παρότι κοντεύει τα 80 (θα τα συμπληρώσει με το καλό στις 18 Δεκεμβρίου 2026) δείχνει ακμαιότατος κινηματογραφικά και το αποδεικνύει η νέα του ταινία, το φιλμ «Ημέρα Αποκάλυψης- Disclosure Day» όπου μάλιστα και η ιστορία που ανέπτυξε σε σενάριο ο David Koepp, είναι δική του, ενώ είναι και συμπαραγωγός.

Η «Ημέρα Αποκάλυψης» που συνεχίζει να προβάλλεται έως τουλάχιστον αυτή την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026 στα Options Cinemas (αίθουσα 8) στη Βέσο Μάρε, είναι μία απαιτητική ταινία επιστημονικής φαντασίας που έχει να κάνει με το επίκαιρο θέμα της πιθανής εξωγήινης ζωής σε άλλα σημεία του αχανούς σύμπαντος & είναι επίκαιρο λόγω των πολύ μετρημένων είναι αλήθεια πρόσφατων αποκαλύψεων, για περίεργες εμφανίσεις ιπτάμενων αντικειμένων σε διάφορα σημεία του πλανήτη Γη, ανάμεσα τους και στον ουρανό του Αιγαίου πελάγους.

Ο Σπίλμπεργκ είναι γεγονός πως ελκύεται από το συγκεκριμένο «μυστηριώδες» και άκρως απόρρητο θέμα. Το έχει προσεγγίσει στο παρελθόν δύο τουλάχιστον φορές με τις ταινίες του «Στενές Επαφές τρίτου τύπου» με τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους το 1977 και με τον «ΕΤ, ο Εξωγήινος» το 1982 που αποτέλεσαν μεγάλες επιτυχίες, ιδίως η δεύτερη ταινία που τη θυμόμαστε να παίζεται και 2-3 χρόνια μετά την α’ προβολή της, στο τότε σινέ Ελίτ της Αγ. Νικολάου.

Παραμυθάς ο Σπίλμπεργκ, ιδιαίτερα ικανός αλλά και με βαθιά γνώση της κάμερας, της κινηματογράφησης, του σασπένς, της αφήγησης μίας ωραίας ιστορίας. Στην «Ημέρα Αποκάλυψης» παρότι μέχρι σχεδόν τη μέση του φιλμ, δεν θα λέγαμε πως ο θεατής εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα απ’ όσα βλέπει καθώς δεν ξεδιαλύνονται και όλα γρήγορα με αποτέλεσμα να αιωρείται μία κάπως μπερδεμένη κατάσταση, ωστόσο προχωρώντας το όλο υλικό δένει για να φτάσουμε στο μεγάλο φινάλε που μάλιστα έχει άμεση σύνδεση με τα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης & την παγκόσμια δύναμη και απήχηση τους και εκεί λες πως ο Σπίλμπεργκ παραμένει μετά από τόσες ταινίες και 55 και πλέον χρόνια δουλειάς, ένας «μαέστρος» της τέχνης του. Εξαιρετική η ερμηνεία της Έμιλι Μπλαντ ως η μετεωρολόγος Margaret Fairchild σε κανάλι του Κάνσας σίτι, η οποία αποδεικνύεται ένας μεταφορέας εξωγήινης ζωής αλλά και όλων των ηθοποιών όπως του Κόλιν Φερθ που έχει το ρόλο του κακού, και του Josh O'Connor στο ρόλο του Dr. Daniel Kellner, ενός ειδικού σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, ο οποίος «αυτομολεί» από την μυστική υπηρεσία Wardex, έναν οργανισμό που όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με το θέμα της πιθανής εξωγήινης ζωής αποκρύβοντας πολύτιμα στοιχεία αλλά έχοντας προβεί και σε κακομεταχειρίσεις αιχμάλωτων εξωγήινων πλασμάτων παραβιάζοντας κάθε έννοια σεβασμού και ηθικής. Επίσης αποκάλυψη θα λέγαμε πως είναι και η ερμηνεία της 34χρονης Ιρλανδής ηθοποιού Eve Hewson στο ρόλο της Jane, πρώην δόκιμης καλόγριας που είναι φιλενάδα του Ντάνιελ.

Στο «μίξερ» του Σπίλμπεργκ μπαίνουν όλα τα συστατικά όπως «τηλεμεταφορά», σκηνές καταδίωξης (πολύ καλή η σκηνή με το τρένο) ενώ στα θετικά στοιχεία θα λέγαμε πως είναι & ο προσεκτικός χειρισμός του ριψοκίνδυνου θέματος της εξωγήινης ζωής σε ότι έχει να κάνει με τη θρησκεία.

Επίσης σε κάποια στιγμή έχεις την αίσθηση ότι η ταινία που παρακολουθείς παρότι θεωρητικά είναι μία ιστορία επιστημονικής φαντασίας, ίσως έχει ψήγματα ενός ντοκιμαντέρ!

Αυτό που μας έμεινε στο τέλος είναι ακριβώς η αγωνία όσο και έκδηλη αμηχανία της παρουσιάστριας του δελτίου ειδήσεων μεγάλου τηλεοπτικού καναλιού – κολοσσού της Αμερικής όπου γίνεται live η μεγάλη αποκάλυψη σε συνδυασμό με πλάνα ανθρώπων από όλον τον κόσμο που παρακολουθούν έκπληκτοι και αμίλητοι. Μία στιγμή που ίσως δεν απέχει πολύ από το να τη ζήσουμε στο εγγύς μέλλον και ίσως αυτή η αμηχανία να κρύβει μετά αγάπη, ενδιαφέρον και ενσυναίσθηση για να χρησιμοποιήσουμε και αυτόν τον όρο που τόσο πολύ ακούγεται από τα στόματα όλων τελευταία.

Η ταινία του Σπίλμπεργκ «Disclosure Day» δίχως να είναι η καλύτερη του, αποτελεί μία σημαντική του στιγμή για το θέμα της και το μήνυμα που περνάει. Εμπορικά έχει πάει καλά έχοντας φτάσει σε σχεδόν 20 μέρες προβολής τα 194 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Διάρκεια: 145 λεπτά.

Διανομή: Tanweer.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ