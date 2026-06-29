Ηράκλειο: Έρευνα για την αυτοκτονία 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε σκοπευτήριο στην περιοχή του Κρουσώνα, όπου μία 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έβαλε τέλος στη ζωή της κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Η γυναίκα, που αυτοπυροβολήθηκε μπροστά σε κόσμο, άφησε ένα μήνυμα μυστήριο: «Πάω στο Ρέθυμνο να συναντήσω μία φίλη μου που είχε ατύχημα. Φύγε και εγώ θα πετάξω με την βραδινή πτήση. Πάρε τη βαλίτσα μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη πραγματοποιήσει αρκετές βολές, όταν ζήτησε από τον εκπαιδευτή της να κάνει «ένα-δύο βήματα πίσω». Δευτερόλεπτα μετά ακολούθησε η τραγωδία, με τα ερωτήματα να είναι πολλά για τις συνθήκες του συμβάντος.

«Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις», φέρεται να είπε στον εκπαιδευτή της, πριν αυτοπυροβοληθεί.

Οι έρευνες

Την ίδια στιγμή, ερευνώνται οι τυχόν ευθύνες του σκοπευτηρίου. Ο πρόεδρός του, που εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, λέει πως δεν υπήρξε ατύχημα, αλλά εσκεμμένα η γυναίκα αυτοπυροβολήθηκε.

Ταυτόχρονα λέει πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε και έφερε την κοπέλα με το όπλο στα χέρια, είναι νόμιμη, καθώς η γυναίκα μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, ζήτησε, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία ως επισκέπτρια, να συμμετέχει στην προπόνηση.

Η επιμονή της να κάνει πίσω ο εκπαιδευτής, με το πρόσχημα πως την άγχωσε, είναι, όπως λέει ο ίδιος, η λεπτομέρεια που της έδωσε τον χρόνο να πράξει, παρότι δεν έδειχνε κάποιο σημάδι. Ο ίδιος είναι κατηγορηματικός πως ό,τι έγινε ήταν εσκεμμένα και το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε.

Συγκλονιστική μαρτυρία για τη 43χρονη που αυτοπυροβολήθηκε

Φίλη της 43χρονης, μιλώντας στο MEGA αποκαλύπτει πως η 43χρονη είχε αναζητήσει και στο παρελθόν όπλο.

«Εγώ μίλησα μαζί της, ήτανε διακοπές η κοπέλα στην Κρήτη και… είχα μιλήσει κιόλας μαζί της τελευταία φορά, τι να σας πω, πριν δυο βδομάδες. Την βλέπαμε καλύτερα, αλλά μάλλον μέσα της δεν ήταν καλύτερα. Μου ‘χε πει, τέλος πάντων, για κάποιον πρώην της που είχε μια επανασύνδεση, κάτι μου ‘χε αναφέρει. Εγώ ήξερα ότι είχε πάει εκεί σε κάποιους φίλους. Δεν ήξερα, δεν μου ‘χε πει ότι θα πάει με αυτό το παιδί. Μόνη της πήγε, αλλά μας είχε πει ότι πάει σε φίλους. Θα τη φιλοξενούσανε φίλοι, αυτό είχε πει. Έψαχνε για όπλο και πιο παλιά. Το ήξερα ότι έψαχνε για όπλο. Το ‘χε πει, έψαχνε, είχε πάρει τηλέφωνα σε κάποιον ξάδερφό μου και του ζητούσε το όπλο και είχα ενημερώσει και την οικογένειά της για το συμβάν. Ότι ψάχνει όπλο. Οπότε ήταν κάτι που το σχεδίαζε… και έψαχνε τρόπο. Και πιστεύω βρήκε αυτόν τον τρόπο. Με το life coaching(ασχολιόταν)… Με yoga για παιδιά, είχε φτιάξει, είχε βγάλει το δικό της βιβλίο. Τα τελευταία δύο χρόνια, αφού της πέθανε κι ο πατέρας της. Είχε θέματα, αλλά ήταν καλύτερα, φαινόταν καλύτερα, ναι. Αφού πέθανε ο πατέρας της δυσκολευόταν να το διαχειριστεί, αλλά ήταν καλύτερα. Δηλαδή τον τελευταίο χρόνο βλέπαμε και εμείς διαφορά. Αλλά εγώ ήξερα ότι παρόλο που τη βλέπαμε καλύτερα, με προβλημάτιζε αυτό με το όπλο».