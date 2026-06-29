Καταιγιστική η Εθνική μας, 33-5 τη Ν. Αφρική, 2η νίκη στο Παγκόσμιο με σούπερ Πατρινούς

Σκορ και θέαμα από την Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Χατζή και τον Ηλία Αγγελόπουλο, που πέτυχαν από επτά γκολ έκαστος.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την αναμέτρηση με τη Νότιο Αφρική, το πρωί της Δευτέρας (29/6), αφού επιβλήθηκε με το ευρύ 33-5, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων Κ18, που πραγματοποιείται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Με απολογισμό δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες το σύνολο του Γιώργου Χατζηδάκη στο οποίο διαπρέπουν τρεις Πατρινοί, πρώην του ΝΟΠ εξασφάλισε την πρώτη θέση στον Ε΄Όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει, στο δρόμο για την οκτάδα, την Τρίτη (30/6) στις 20:00 τον Καναδά, που είναι πρώτος στον ΣΤ’ Όμιλο.

Οι διεθνείς μας παίκτες μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 7-0, μόλις 16 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Μάλιστα, στη συνέχεια, με ένα σερί 14-0 μετέτρεψαν το 7-3 σε 21-3, σε διάστημα εννέα λεπτών, ενώ η διαφορά έφθασε ακόμη και τα 29 γκολ (33-4) στα μισά της τελευταίας περιόδου.

Ν. ΑΦΡΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ 5-33

Οκτάλεπτα: 1-7, 2-10, 1-11, 1-5

ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης, Ηλίας Αγγελόπουλος 7, Λεωνιδάκης 1, Αγγελος Λαμπάτος 1, Χατζής 7, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 6, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 6, Σάρρος 2, Ζουζούνης, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1, Μαντζουρίδης 1.

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ποδαρικό με νίκη για την Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της συγκεκριμένης κατηγορίας, που διεξάγεται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Με τον Δημήτρη Χατζή να πετυχαίνει έξι γκολ (αναδείχθηκε MVP του αγώνα), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε εύκολα της Αυστραλίας με 23-12, το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) και πραγματοποίησε καθοριστικό βήμα για την πρώτη θέση του Ε΄Ομίλου.

Το ελληνικό συγκρότημα έδειξε από το ξεκίνημα του αγώνα τις προθέσεις του, αφού με όπλο την άμυνα προηγήθηκε με 5-0 στα πρώτα δέκα λεπτά και στη συνέχεια αύξησε σταδιακά τη διαφορά στο σκορ που έφθασε ακόμη και τα έντεκα γκολ, στο τελικό 23-12.

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 23-12

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 6-5, 6-5, 7-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης 2, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 3, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 1, Χατζής 6, Μότσιας 2, Πατσιλινάκος 3, Κ. Μπιτσάκος, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1, Μαντζουρίδης 2.