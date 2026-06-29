Αρτέμιδα: Το μυστήριο της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ βαθαίνει- Νέες μαρτυρίες και νέα κατεύθυνση στην έρευνα

Αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, συμπληρώνονται σαράντα ημέρες από τότε που η 50χρονη Γιου Τινγκ βγήκε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.

Εκείνη την ημέρα, ο σύζυγός της βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα. Μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», ανέφερε ότι επικοινωνούσαν καθημερινά τηλεφωνικά και ότι η 50χρονη δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ότι η μέρα εκείνη θα ήταν διαφορετική. Η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν γύρω στις 11:10, όταν εκείνη του ανακοίνωσε ότι πέρασε από τον δήμο και παρέλαβε την ΤΑΠ για ένα ακίνητο.

Λίγη ώρα αργότερα, περί τις 11:30, επιβιβάστηκε στο λεωφορείο γραμμής 305, ντυμένη στα λευκά — η συνηθισμένη της εμφάνιση, όπως περιέγραψε ο οδηγός μιλώντας στο Mega. «Εκείνη την μέρα μπήκε κανονικά. Καθόταν πάντα μπροστά, κοντά στο παράθυρο. Ευγενέστατη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι την είδε να κατεβαίνει στο Νομισματοκοπείο.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο, η Γιου Τινγκ είχε στείλει στην πεθερά της τρεις φωτογραφίες — από τη στάση και μέσα στο όχημα — χωρίς κανένα συνοδευτικό μήνυμα. Ήταν η τελευταία επικοινωνία της με την οικογένεια.

Σύμφωνα με τους οικείους της, προορισμός της ήταν το κέντρο της Αθήνας, όπου εκτός από τη δουλειά της ως μεταφράστρια, διαχειριζόταν ενοίκια διαμερισμάτων Κινέζων ιδιοκτητών. «Της είχα πει να προσέχει όταν πηγαίνει για εισπράξεις», αποκάλυψε η πεθερά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαφάνιση δηλώθηκε με καθυστέρηση αρκετών ημερών. Ο σύζυγος βρισκόταν σε απομονωμένο λιμάνι της Κίνας και αδυνατούσε να επιστρέψει άμεσα, με αποτέλεσμα να είναι ο αδελφός του που τελικά προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες. Το ζευγάρι, παντρεμένο από το 2002, ζει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια.