Αιγιάλεια: Στα χέρια της αστυνομίας φυγόποινος με 15 χρόνια κάθειρξη

Δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σε περιοχή της Αιγιαλείας.

Ο πρώτος συλληφθείς, αλλοδαπός, έφερε εις βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με ποινή κάθειρξης 15 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην κατοικία ενός δεύτερου αλλοδαπού, ο οποίος τον φιλοξενούσε με σκοπό να εμποδίσει την εκτέλεση της ποινής του — και συνελήφθη κι αυτός, με κατηγορία υπόθαλψης και παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του δεύτερου κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.400 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μια ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -15- ετών, για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Παράλληλα, συνελήφθη σήμερα το πρωί, στην ίδια περιοχή, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ακόμα αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη – παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εντόπισαν, τον αλλοδαπό φυγόποινο στην οικία του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος τον υπέθαλπε με σκοπό να ματαιώσει την δίωξη του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου για υπόθαλψη βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν -6.400- ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μια ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.