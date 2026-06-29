Αχαΐα: Αυτή είναι η περιοχή που έφτασε σήμερα τους 37.4°C

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με την Ωλενία Αχαΐας να ξεχωρίζει ανάμεσα στους σταθμούς με τις κορυφαίες τιμές, καταγράφοντας 37,4 °C.

Η απόλυτη μέγιστη του 24ώρου ανήλθε στους 37,7 °C στην Ορεστιάδα, ενώ την Ωλενία ακολούθησε το Δίον Πιερίας, επίσης με 37,4 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 104 από τους 590 ενεργούς σταθμούς — ποσοστό περίπου 18%. Η μέση μέγιστη διαμορφώθηκε στους 31,5 °C, οριακά πάνω από τα εποχικά κανονικά και κατά 1,2 °C υψηλότερη σε σχέση με την Κυριακή 28 Ιουνίου (30,3 °C).