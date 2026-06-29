Αχαΐα: Αυτή είναι η περιοχή που έφτασε σήμερα τους 37.4°C

Τη δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα
Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με την Ωλενία Αχαΐας να ξεχωρίζει ανάμεσα στους σταθμούς με τις κορυφαίες τιμές, καταγράφοντας 37,4 °C.
Η απόλυτη μέγιστη του 24ώρου ανήλθε στους 37,7 °C στην Ορεστιάδα, ενώ την Ωλενία ακολούθησε το Δίον Πιερίας, επίσης με 37,4 °C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 104 από τους 590 ενεργούς σταθμούς — ποσοστό περίπου 18%. Η μέση μέγιστη διαμορφώθηκε στους 31,5 °C, οριακά πάνω από τα εποχικά κανονικά και κατά 1,2 °C υψηλότερη σε σχέση με την Κυριακή 28 Ιουνίου (30,3 °C).
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