Πάτρα: Τελέστηκε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Αναστασίου Δημ. Θάνου

Την περασμένη Κυριακή τελέσθηκε στην κοινότητα του Ρίου πάνδημο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας υιού και αδελφού, Αναστασίου Δημ. Θάνου.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι παρέστησαν και τιμήσαν τη μνήμη του. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ο λατρευτός μας Αναστάσιος να βρει επιτέλους την ανάπαυση που τόσο δικαιούται στους ουρανούς, και η παρηγοριά να απαλύνει τον πόνο στα αδελφάκια του και σε όλη μας την οικογένεια.

Η οικογένεια του εκλιπόντος.