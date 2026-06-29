Πάτρα: Τελέστηκε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Αναστασίου Δημ. Θάνου

Η οικογένεια του εκλιπόντος εκφράζει δημοσίως τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι παρέστησαν και τίμησαν τη μνήμη του
Την περασμένη Κυριακή τελέσθηκε στην κοινότητα του Ρίου πάνδημο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας υιού και αδελφού, Αναστασίου Δημ. Θάνου.
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι παρέστησαν και τιμήσαν τη μνήμη του. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ο λατρευτός μας Αναστάσιος να βρει επιτέλους την ανάπαυση που τόσο δικαιούται στους ουρανούς, και η παρηγοριά να απαλύνει τον πόνο στα αδελφάκια του και σε όλη μας την οικογένεια.
Η οικογένεια του εκλιπόντος.
Πάτρα: «Ο Δάσκαλος που υποσχέθηκε τη Θάλασσα» στο νέο Δημαρχείο
Περισσότεροι από 15.000 σινεφίλ έχουν απολαύσει τον "Ξένο" του Φρανσουά Οζόν
Λιβαδειά: Η οργή του πατέρα για τον θάνατο της Βιοσάνας που πέθανε μετά τη γέννα- «Μου τη φάγανε την κόρη»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr