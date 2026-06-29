Λιβαδειά: Η οργή του πατέρα για τον θάνατο της Βιοσάνας που πέθανε μετά τη γέννα- «Μου τη φάγανε την κόρη»

Να μάθει ποιος φταίει για το θάνατο της κόρης του και να αποδοθούν οι ευθύνες, θέλει ο πατέρας της Βιοσάνας από τη Λιβαδειά που πέθανε λίγο μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της.

«Γιατροί είναι ή χασάπηδες;» είπε με δάκρυα στα μάτια και καταρρακωμένος, ο πατέρας της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και επαναλάμβανε πως «έφυγε το λουλούδι μου».

«Το λουλούδι μου έφυγε... Θέλω να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί. Τι να πω παραπάνω; Μου έφυγε το λουλούδι της ζωής μου. Άφησε πίσω της ένα μωρό... Δεν πρόλαβε να το δει στα μάτια της, όχι να το μεγαλώσει. Μια χαρά ήταν. Έκανε κανονικά τις εξετάσεις της. Μου τη φάγανε την κόρη μου. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό θέλω. Είμαστε στο 2026. Τι γιατροί είναι αυτοί; Γιατροί ή χασάπηδες; Να μάθω ποιος έχει την ευθύνη, αυτό θέλω» είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της Βιοσάνας.

Απαντήσεις ζητά και ο σύζυγός της

Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια της Βιοσάνας από τη Λιβαδειά, η οποία έχασε τη ζωή της μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της και στην τοπική κοινωνία.

Ο σύζυγός της, συντετριμμένος από την απώλεια, δηλώνει αποφασισμένος να μάθει τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες μετά τον τοκετό. Όπως ο ίδιος λέει το ζευγάρι περίμενε με μεγάλη χαρά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, για το οποίο είχε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να το αποκτήσει.

«Περιμένω να βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και αναλόγως θα δράσω. Αναζητώ τις απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της γυναίκας μου και θα τις βρω», δηλώνει ο ίδιος.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της συζύγου του ζητούσε διαρκώς ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας της.

«Ρώταγα συνέχεια τους γιατρούς για τη γυναίκα μου. Μου έλεγαν ότι έχει μια εσωτερική αιμορραγία, "θα τη δείτε σε λίγο, μην ανησυχείτε"», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ακόμη ότι η σύζυγός του παρουσίαζε έντονη κολπική αιμορραγία και ότι κρίθηκε αναγκαία η αφαίρεση της μήτρας, ενώ περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα πορίσματα των εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα.

Το χρονικό

Η 35χρονη Βιοσάνα είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Λίγες ώρες μετά τον τοκετό, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασης της επιδεινώθηκε ραγδαία και άφησε την τελευταία της πνοή. Πλέον ο σύζυγός της καλείται να διαχειριστεί την απώλεια, να μεγαλώσει μόνος του τα δύο παιδιά τους και παράλληλα να βρει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η σύζυγός του.