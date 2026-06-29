Πάτρα: Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία το 23ο Φεστιβάλ του ΑΣΤΟ–Επικοινωνούμε

Το 23ο Φεστιβάλ του ΑΣΤΟ–Επικοινωνούμε ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα, στην Πάτρα από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου 2026, αποτελώντας την πιο πολυσυλλεκτική και πλούσια σε δράσεις διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το 23ο Φεστιβάλ σημείωσε τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού μέχρι σήμερα, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας να συμμετέχουν στις δεκάδες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις του τετραημέρου. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εντάχθηκε στον εορτασμό των 25 χρόνων πολιτιστικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης του ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε (2001–2026), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία του συλλόγου ως σημείου αναφοράς για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον εθελοντισμό στην Πάτρα.

21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Οι θερινές προβολές στην αυλή του Σκαγιοπουλείου αποτέλεσαν και φέτος μία από τις σημαντικότερες στιγμές του φεστιβάλ:

-Πέμπτη 18 Ιουνίου: ταινίες δημιουργών από όλο τον κόσμο.

-Παρασκευή 19 Ιουνίου: ταινίες Ελλήνων δημιουργών.

-Σάββατο 20 Ιουνίου: προβολές ταινιών για παιδιά και νέους.

Η κριτική επιτροπή απένειμε τα ακόλουθα βραβεία, τα οποία συνοδεύονταν από χρηματικά έπαθλα.

1. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην ταινία «10 Σέντς», σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη.

2. Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στην ταινία «Η Μέρα που Γίναμε Ήρωες».

3. Βραβείο Φωτογραφίας στην ταινία «Ακόμα Εδώ».

Ο θεσμός των Βραβείων Κοινού συνεχίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Οι θεατές ανέδειξαν ως αγαπημένη ελληνική ταινία τη «Η Μέρα που Γίναμε Ήρωες», ενώ στις διεθνείς συμμετοχές το βραβείο απέσπασε η βραζιλιάνικη ταινία «Nativity Scene». Το φετινό πρόγραμμα ήταν το πλουσιότερο που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας κινηματογράφο, εικαστικά, φωτογραφία, μουσική, λογοτεχνία, θέατρο, εκπαίδευση, δημιουργικά εργαστήρια και κοινωνικές δράσεις.

Καθ' όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, το κοινό είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί επτά (7) εκθέσεις φωτογραφίας και εικαστικών: την φωτογραφική έκθεση «Mind the Gap» της Ομάδας Φωτογραφίας, την Εικαστική Έκθεση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου και τη Διαδραστική Έκθεση & Παρουσίαση Μεθόδων Εναλλακτικής Διδασκαλίας του εργαστηρίου Εναλλακτικής Εκπαίδευσης.

Παράλληλα φιλοξενήθηκαν η διεθνώς αναγνωρισμένη έκθεση Photometria Awards 2025 – «Non Stop Pop», η έκθεση «Η Φωτογραφική Ματιά των Κρατουμένων», αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ομάδας Φωτογραφίας του ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Αγίου Στεφάνου, καθώς και η έκθεση «Η Θεσσαλονίκη ταξιδεύει στην Πάτρα», με έργα ομάδας δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις του εργαστηρίου Εναλλακτικής Εκπαίδευσης, η κινηματογραφική ομιλία του σκηνοθέτη Παναγιώτη Φαφούτη, καθώς και η συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης με επίσημη προσκεκλημένη τημ βραβευμένη Πατρινής καταγωγής συγγραφέα Έρση Σωτηροπούλου.

Το Σάββατο το πρόγραμμα περιλάμβανε παιδικό εργαστήριο μικρογλυπτικής, διαδραστικά παιχνίδια, παρουσίαση φωτογραφικού έργου του Δημήτρη Βαβλιάρα, flash mob γαλλικών τραγουδιών, την παράσταση «Η μικρή βαλίτσα» της Ελεύθερης Ορχήστρας σε συνεργασία με το Θέατρο χωρίς Αυλαία και ολοκληρώθηκε με τη μοναδική μουσική εμφάνιση των Γιώργου Μιχαήλ και Δημήτρη Βαβλιάρα, για πρώτη φορά στην Πάτρα.

Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στην ευεξία, τη φύση και την παράδοση. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Yoga με δωρεάν μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Ακολούθησαν η συνάντηση της Ομάδας Θηλασμού, το «Σχολείο Φύσης», η αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με ζωντανή μουσική, οι αφρικανικοί ρυθμοί, η παρουσίαση της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών και το καθιερωμένο μεγάλο γλέντι με τους Fytili Band, που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το φεστιβάλ.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν και οι συμμετοχικές εικαστικές εγκαταστάσεις «Άφησε το αποτύπωμά σου», που έδωσαν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να δημιουργήσουν συλλογικά έργα τέχνης.

Το φεστιβάλ διατήρησε και φέτος τον έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό του χαρακτήρα. Καθ' όλη τη διάρκειά του πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας και σχολικών ειδών για κοινωνικούς σκοπούς, ενώ συνεχίστηκε η επιτυχημένη δράση ανακύκλωσης με κάδους συλλογής ηλεκτρικών συσκευών, αλουμινίου και πλαστικών μπουκαλιών (PET), σε συνεργασία με το «Ανακυκλώνω στην Πηγή».

*Όλες οι δράσεις του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν με ελεύθερη είσοδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επιλογή του ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε να προσφέρει υψηλού επιπέδου πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις ανοιχτές σε όλους τους πολίτες.

Για την επιτυχία της διοργάνωσης, ο ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε ευχαριστεί δημοσίως θερμά:

- τις επιχειρήσεις που διέθεσαν προϊόντα τους για την ενίσχυση του επιπέδου φιλοξενίας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών του φεστιβάλ: τα ζαχαροπλαστεία Αχαϊκό Εντελβάϊς, Λοτσάρης και Πλέγας (για τη διάθεση παγωτού και γλυκών) και την εταιρεία Flash events (για τη διάθεση ψυγείων),

- το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και προσωπικά προς τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Μανώλη Μελισσουργό, για την σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, και όλους τους συνεργάτες, τους χορηγούς επικοινωνίας - και -πάνω απ' όλα- τα μέλη και τους δεκάδες εθελοντές του συλλόγου, των οποίων η προσφορά αποτελεί τη δύναμη και την ψυχή του φεστιβάλ.

Πολύ σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.), το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μ. Μήκους, και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.