Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα υπεξαίρεσης 350.000 ευρώ από φίλο του

Μια ιστορία από το παρελθόν μοιράστηκε ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1. Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως έπεσε θύμα υπεξαίρεσης 350.000 ευρώ από φίλο του και τόνισε πως δικαιώθηκε στα δικαστήρια.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ενοχλήθηκε από τις κινήσεις του κατά τα άλλα αδερφικού φίλου του, με στόχο να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αποκάλυψε πως όταν οι δυο τους βρέθηκαν στα δικαστήρια, ο παρουσιαστής τον έφτυσε και οι σχέσεις τους διακόπηκαν. Μετά από χρόνια, όπως συμπλήρωσε, ο αντίδικός του στην υπόθεση, του ζήτησε συγγνώμη.

«Ήταν ένας άνθρωπος που τον είχα σαν αδερφό μου, τον φιλοξενούσα στο σπίτι μου, διακοπές μαζί…», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπος είχε σπουδάσει στο οικονομικό πανεπιστήμιο και ήταν χρηματιστής. Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ.

Αυτό που με πείραξε περισσότερο είναι πως όταν κατάλαβα ότι με έκλεψε, μέχρι να του κάνω τη μήνυση εγώ, πήγε και μου έκανε και αυτός… Ότι εγώ το έστησα όλο αυτό, ότι εγώ είπα από το μυαλό μου ότι με έκλεψε, γιατί τα λεφτά δεν ήταν δικά μου, τα είχα δανειστεί, τα έχασα και είπα ψέματα.

Και κερατάς και δαρμένος! Πήγα στο δικαστήριο να αποδείξω ότι δεν έστησα εγώ τη σκευωρία. Στο πλευρό του ήρθε και η χρηματιστηριακή εταιρεία και λέει το ίδιο, ότι δεν ήταν δικά μου τα λεφτά και ότι το έβγαλα από το μυαλό μου. Δικαιώθηκα απόλυτα!

Όταν βρεθήκαμε στις αίθουσες, τον έφτυσα μια μέρα. Όταν ο άλλος έρχεται στα μούτρα σου, σου έχει φάει 350.000 και σε λέει και ψεύτη, τον έφτυσα. Και σε πληροφορώ ότι δεν με έβγαλαν κι έξω από την αίθουσα. Μετά από χρόνια μου ζήτησε συγγνώμη».

«Ο Γιώργος, αν θα μπορούσε να παρομοιαστεί με κάτι, αυτό είναι το βουνό και όχι ο καρχαρίας» είπε η Μαρία Αντωνά, σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν από το «Happy Day» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.