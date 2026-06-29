Πάτρα: Με τον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο και «Το προξενιό» συνεχίστηκε το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Oι παραστάσεις της ενότητας του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας συνεχίστηκαν την Παρασκευή 26-6 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στο θέατρο της Κρήνης, με τον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο από την θεατρική ομάδα «από κοινού» της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας και με την παράσταση «Το προξενιό» του Ηπειρώτη συγγραφέα Λευτέρη Τσιρώνη, που ανέβηκε από τους «Ταξιδευτές της πρόζας».

Οι φίλοι της ερασιτεχνικής δημιουργίας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής παρακολούθησαν ένα αριστούργημα της παγκόσμιας σεναριογραφίας, ένα έργο αντιφασιστικό, απίστευτα επίκαιρο. Μια ευφυή αλληγορία του βασικού εκπροσώπου του Θεάτρου του παραλόγου, μια κωμωδία βαθιά ανθρώπινη και άκρως ψυχαγωγική.

Η θεατρική ομάδα «από κοινού» της Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας εξέφρασε επί σκηνής όλη την αγωνία του Ιονέσκο για την πορεία και την μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους σε φανατικά, επιθετικά όντα, σε βίαια όργανα μιας ολοκληρωτικής εξουσίας. Το έργο ανέβηκε σε απόδοση, διασκευή και σκηνοθεσία Φώτη Λάζαρη.

Έπαιξαν οι: Ελένη Νταή, Όλγα Κάνιστρα, Νόρα Μαυροειδή, Μαρία Γιαννοπούλου, Παύλος Τσεκούρας, Νίκος Κωνσταντόπουλος , Κωνσταντίνος Κωστούλας, Φώτης Λάζαρης, Άγγελος Μπουμπούλης.

«Το προξενιό» από τους «Ταξιδευτές της πρόζας»

Οι «Ταξιδευτές της πρόζας» την Κυριακή 28 Ιουνίου παρουσίασαν στο θέατρο της Κρήνης «Το προξενιό», ένα βραβευμένο θεατρικό έργο του Λευτέρη Τσιρώνη.

Το «κλείσιμο» ενός γάμου, ο ρόλος της προξενήτρας, η προίκα και η τιμή της οικογένειας, ήρθαν στο προσκήνιο και αποτύπωσαν ανάγλυφα ένα μοντέλο που κυριάρχησε επί δεκαετίες στην Ελληνική κοινωνία.

Σημείο αναφοράς του έργου η Άρτα του 1953 και οι ήρωες του τότε που… σίγουρα υπάρχουν και σήμερα. «Κερασάκι» στην ιστορία ένα μωρό και η προίκα μαζί με πανωπροίκι. Η παράσταση ανέβηκε σε σκηνοθεσία Αφροδίτης Σκαλτσά – Δημητρακοπούλου.

Συμμετείχαν οι: Νίκος Λιόλιος, Μαρία Δημοπούλου, Κώστας Καραγκιαούρης, Νίκος Σωτηρίου, Ελένη Μανωλοπούλου Ηλιοπούλου, Φάνης Γιαλυψός, Άντζελα Ρηγοπούλου Παπαδάτου, Ελένη Καραγκιαούρη, Άγγελος Νταλιάνης, Ελένη Λουλέλη, Μαρία Γιαλυψού, Σπήλιος Μεσσαλάς, Μαρία Συρίγου Νταλιάνη, Γεωργία Οικονόμου, Ειρήνη Τριφωνοπούλου, Βασίλης Αλεξίου, Αιμιλία Δορίζα, Θωμάς Ρέντζης, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Τασία Μπιρλή, Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου.

Και οι δύο παραστάσεις χειροκροτήθηκαν θερμά από το κοινό.