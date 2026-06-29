Πάτρα: «Ο Δάσκαλος που υποσχέθηκε τη Θάλασσα» στο νέο Δημαρχείο

Ένα Ισπανικό κινηματογραφικό δράμα παραγωγής 2023 με τίτλο "Ο Δάσκαλος που Υποσχέθηκε τη Θάλασσα-El Maestro que Prometió el Mar" θα φιλοξενηθεί στις 9.30 το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026 στο προαύλιο του νέου δημαρχείου της Πάτρας, στη Μαιζώνος και Γκότση όπου στο πλαίσιο της ενότητας του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου συνεχίζεται ο κύκλος των φετινών προβολών.

Πρόκειται για μία ταινία του 2023 της καταξιωμένης σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου Πατρίσια Φοντ, η οποία βασίζεται στην αληθινή ιστορία του δασκάλου Αντόνιο Μπενάγιες, μίας εμβληματικής φιγούρας του αντιφασισμού στην Ισπανία την περίοδο που ξέσπασε ο ισπανικός εμφύλιος.

Η ταινία

Η διαπίστωση από την Αριάδνα (Laia Costa) ότι ο παππούς της που για καιρό παραμένει συνεχώς σιωπηλός ψάχνει τα ίχνη του πατέρα του, ο οποίος είχε εξαφανιστεί κατά τον ισπανικό εμφύλιο, την ενεργοποιεί.

Αποφασίζει να ταξιδέψει στο ορεινό χωριό της βόρειας Ισπανίας, τόπο γέννησής του για να ξετυλίξει το κουβάρι των δραματικών γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.

Ψάχνοντας όσους ντόπιους παρέμεναν στη ζωή, όλες τους οι διηγήσεις συγκλίνουν σε ένα εμβληματικό όσο και χαρισματικό πρόσωπο. Τον δάσκαλο του χωριού Άντονι Μπενάγιες (Enric Auquer), που αποπειράθηκε να εφαρμόσει στο απομονωμένο ορεινό χωριό μία πρωτοποριακή και ελευθεριακή μέθοδο διδασκαλίας, τη μέθοδο του Γάλλου εκπαιδευτικού Φρενέ (Freinet).

Ο Άντονι Μπενάγιες κατάφερε να εμπνεύσει τα παιδιά να διαλέξουν τις κλίσεις τους και τους υποσχέθηκε να τους δείξει τη θάλασσα που μέχρι τότε δεν είχαν ποτέ τους δει…

Πρωταγωνιστούν οι: Ενρίκ Αουκουέρ, Λουίζα Γκαβάσα, Λάια Κόστα.

Διάρκεια: 105 λεπτά.

*Η ταινία για την οποία το περιοδικό Αθηνόραμα, είχε γράψει "δράμα εποχής στην υπηρεσία της ιστορικής μνήμης, λιτό, εύστοχο και αναπόφευκτα αγιογραφικό, διαθέτει συναίσθημα και μια έντιμη λαϊκότητα, χωρίς να γίνεται ρετρό", θα επαναπροβληθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Βασιλείου και την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής Προάστειο.

Η «Οδός Μάλαγα» πήγε Πλαζ

Η ταινία με τη οποία φέτος άνοιξε ο κύκλος των προβολών του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου, προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου στο χώρο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Πατρέων (Πλαζ).

Οι φίλοι του σινεμά και στη δεύτερη προβολή της ταινίας έδωσαν το παρών και με το φακό της Μαροκινής Μαριάμ Τουζανί παρακολούθησαν τη σύγκρουση του χθες με το σήμερα, μέσα από τη σχέση μάνας - κόρης, όταν η δεύτερη επιχειρεί να πουλήσει το πολυαγαπημένο σπίτι της μητέρας της.

H άρνηση της 79χρονης Μαρία Άνχελες να ξεριζωθεί, ο αγώνας της για να κρατήσει τη ζωή τις αναμνήσεις και την αξιοπρέπειά της, η ανακάλυψη ξανά του έρωτα και της επιθυμίας, έφεραν στο προσκήνιο έναν κινηματογραφικό ύμνο στην αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας.

Η παρακολούθηση των προβολών του Δημοτικού Κινηματογράφου είναι δωρεάν.