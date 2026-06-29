Μήλος: Καρέ καρέ η μάχη γυναίκας με τα κύματα στο Σαρακήνικο- ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει μία γυναίκα να παλεύει με τα κύματα στη Μήλο.

Συγκεκριμένα η γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα στο Σαρακήνικο, αλλά δεν μπορούσε να βγει στη στεριά λόγω των κυμάτων. Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στο νησί προκάλεσαν μεγάλη θαλασσοταραχή με αποτέλεσμα τα κύματα να παρασέρνουν την γυναίκα μέσα στη θάλασσα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να ανέβει στα βράχια.

Μάλιστα ένα από τα κύματα την «χτύπησε» τόσο δυνατά που την πέταξε πάνω στα βράχια, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Το βίντεο με τη μάχη της γυναίκας αναρτήθηκε στο TikTok. «Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακήνικο δεν είναι αστείο. Η γυναίκα είναι καλά» αναφέρεται στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.