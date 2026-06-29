«Η παράσταση συνεχίζεται» του Ρικ Άμποτ, από τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου "Τέχνης Κίνηση"

Η θεατρική ομάδα του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου “Τέχνης Κίνηση”, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Πατρέων, παρουσιάζει το έργο του Ρικ Άμποτ «Η παράσταση συνεχίζεται», στο Ανοικτό Θέατρο Κρήνης, σε σκηνοθεσία - διασκευή της Φραντζέσκας Πολλάτου, αυτή την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 21.30, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τους ρόλους ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης) οι:

Άντζυ : Γιώτα Κονδύλη

Τζένη, Σκηνοθέτης : Κατερίνα Αθανασοπούλου

Τζέση, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ηλέκτρα Πουλάδου

Στέλιος (Δρ. Ρεξ Φορμπς) : Γιάγκος Ιγγλέσης

Χάρης (Λόρδος Ντάντλεϊ) : Αργύρης Λουκαΐτης

Βιολέτα (Νταϊάνα) : Νάντια Παπαγεωργίου

Μπίλυ (Στήβεν Σέλλερς) : Αντώνης Ποταμιάνος

Πολίνα (Λαίδη Μάργκαρετ) : Κατερίνα Θερμού

Σόφη (Ντόρις) : Όλγα Καρβουνιάρη

Φένια, Συγγραφέας : Αγγελική Παπαφράγκου.

Λίγα λόγια για την ομάδα και το έργο.

Η θεατρική ομάδα του Π.Π.Ο. “Τέχνης Κίνηση”, δημιουργήθηκε το 2023 και αποτελεί τμήμα του μαζί με το μικτό φωνητικό σύνολο, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Timbres και τη χορευτική ομάδα.

Ο Όμιλος αποτελεί συνέχεια του Πολιτιστικού Ομίλου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργήθηκε τον Μάιο 2019.

Ο Π.Π.Ο. “Τέχνης Κίνηση”, έχει έδρα την Πάτρα, η οποία παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στις εγκαταστάσεις του οποίου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται όλα τα τμήματά του.

Η θεατρική ομάδα συμμετέχει για τρίτη (3η) συνεχή χρονιά στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, έχοντας συμμετάσχει στα «Καρναβαλοξεφαντώματα» του Δήμου Πατρέων και στις ετήσιες παραστάσεις του Ομίλου, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα τμήματά του και παρουσιάζονται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα.

“Η παράσταση συνεχίζεται” είναι μια κωμωδία, κλασικό δείγμα «θεάτρου μέσα στο θέατρο», η οποία σατιρίζει με πολλή αγάπη τον κόσμο των ερασιτεχνικών θιάσων.

Η πλοκή ακολουθεί μια ερασιτεχνική θεατρική ομάδα που προσπαθεί απεγνωσμένα να ανεβάσει ένα αστυνομικό έργο μυστηρίου εποχής, όμως τα πράγματα εξελίσσονται σε απόλυτο χάος και ότι μπορεί να πάει λάθος, πηγαίνει. Παρά την καταστροφή, ο βασικός κανόνας παραμένει: the show must go on (η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί).

Σας περιμένουμε και σας ευχόμαστε καλή θέαση, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση.