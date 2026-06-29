Ακρίβεια: Τέλος το πλαφόν- Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς

Δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο.

«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων, που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση», πρόσθεσε.

Αυτό αφορά, όπως εξήγησε ο υπουργός, και 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη, το οποίο είχε εκτάκτως επιβληθεί από την κυβέρνηση.

«Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια, θα υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών», είπε επίσης ο κ. Θεοδωρικάκος.

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης), καθώς και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.