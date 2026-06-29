Η εγκύκλιος για τις εγγραφές, ανανέωση εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών και μαθητριών σε Γενικά, Επαγγελματικά και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2026-2027 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από τις 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 07:00 έως και τις 08 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για εγγραφή, ανανέωση ή μετεγγραφή σε οποιαδήποτε τάξη δημόσιων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Εναλλακτικά, η πρόσβαση μπορεί να γίνει και μέσω της διαδικτυακής πύλης:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

Οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν προσεκτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε η αίτησή τους να θεωρηθεί έγκυρη.

Για περισσότερες πληροφορίες, έχει αναρτηθεί η σχετική εγκύκλιος εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας.