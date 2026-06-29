Βάρδα: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση- Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή της Βάρδας, στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.
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