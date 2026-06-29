Γερμανία: Ένοπλη επίθεση στην πόλη Στάντε με 5 νεκρούς- ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στον πόλη Στάντε στη βορειοδυτική Γερμανία. Δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Ένας από τους δύο κρατούμενους είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ενώ ο ρόλος του δεύτερου ατόμου παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται «μεγάλη αστυνομική επιχείρηση» στο κέντρο της πόλης και η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή της επιχείρησης.

Η πόλη Στάντε (Stade) με 48.000 κατοίκους είναι 45 χλμ δυτικά του Αμβούργου.

Πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής.