Γερμανία: Ένοπλη επίθεση στην πόλη Στάντε με 5 νεκρούς- ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση
Πέντε νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στον πόλη Στάντε στη βορειοδυτική Γερμανία. Δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.
Ένας από τους δύο κρατούμενους είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ενώ ο ρόλος του δεύτερου ατόμου παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.
Σε εξέλιξη βρίσκεται «μεγάλη αστυνομική επιχείρηση» στο κέντρο της πόλης και η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή της επιχείρησης.
Η πόλη Στάντε (Stade) με 48.000 κατοίκους είναι 45 χλμ δυτικά του Αμβούργου.
Πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής.
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