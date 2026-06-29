Βενεζουέλα: Αδειάζει η «κλεψύδρα» για τους 50.000 εγκλωβισμένους

Οι κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων 72 ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα παρείλθαν με περίπου 40 διασώσεις εγκλωβισμένων ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000.

Η οργή φουντώνει μεταξύ των συγγενών αγνοουμένων. Τι χρειάζονται τα όπλα, πάρε φτυάρι να βοηθήσεις την πατρίδα, φωνάζει πατέρας που ψάχνει τα δύο παιδιά του, σε στρατιώτη, ο οποίος περιπολεί «στην απαγορευμένη πολιτεία Λα Γκουάιρα», όπου η κυβέρνηση περιόρισε την πρόσβαση ακόμη και σε εθελοντές που διαβεβαίωναν ότι από τα ισοπεδωμένα κτίρια ακούγονταν ακόμη φωνές.

«Ξέρουμε ότι είναι νεκροί, αλλά δεν θα τους αφήσουμε άταφους»

Πατέρας, δηλώνει ότι δεν θα φύγει μέχρι να ανασυρθούν τα παιδιά του από τα συντρίμμια. Τα « θαύματα» λιγοστεύουν αλλά η ελπίδα συντηρείται. Περίπου 78 ώρες μετά τα φονικά Ρίχτερ, βρέφος και δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανά.

Τρόμος μετασεισμών

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) προβλέπει ότι υπάρχει πιθανότητα 48% για έναν ή περισσότερους μετασεισμούς μεγέθους μεγαλύτερους από 5 Ρίχτερ, μέσα στην εβδομάδα, οι οποίοι μπορεί να είναι καταστροφικοί.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, αντιμέτωπη με την δημόσια αγανάκτηση όχι μόνο για την ανεπάρκεια εξοπλισμού διάσωσης αλλά και για την υγειονομική περίθαλψη των πληγέντω ανακοίνωσε σύσταση ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση των ζημιών στα 774 κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει, αναφέροντας ότι 12.721 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους.

Πρόσθεσε ότι η αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια θα συνεχιστεί, ενώ μίλησε για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης κατά 75%, και της ύδρευσης κατά 68%.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία μετανάστευσης του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν στέγη, νερό, αποχέτευση, υγειονομική περίθαλψη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Με το βλέμμα στις λίστες των αγνοουμένων παραμένουν ωστόσο δεκάδες χιλιάδες σεισμόπληκτοι, ενώ οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς.

Είκοσι τέσσερα έθνη έχουν στείλει 521 τόνους προμηθειών, 86 μονάδες με σκύλους εκπαιδευμένους για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια και περισσότερα από 2.700 άτομα προσωπικού έρευνας και διάσωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ένας διάδρομος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, Καράκας, λειτουργούσε εν μέρει για να υποδεχτεί αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ ένα πολεμικό πλοίο είχε φτάσει στα ανοικτά των ακτών.