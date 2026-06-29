Γρατσία και Αυγερινός στο προσωρινό πολιτικό συμβούλιο του κόμματος Καρυστιανού

Να προσπεράσει την πρώτη εσωκομματική κρίση στην «Ελπίδα για Δημοκρατία», που εκδηλώθηκε με έντονες διαφωνίες και αποχωρήσεις στελεχών από το νεοσύστατο κόμμα, επιχειρεί η Μαρία Καρυστιανού με τη συγκρότηση του πρώτου και προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου.

Στο νέο πολιτικό όργανο της «Ελπίδας» συμμετέχουν στενοί συνεργάτες και υποστηρικτές του εγχειρήματος της κυρίας Καρυστιανού από την πρώτη μέρα. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ίδια, αναλαμβάνουν με προτεραιότητα την εξασφάλιση της συλλογικής προσπάθειας του κόμματος, την αποστολή της στρατηγικής χάραξης του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του, με σκοπό «την αναγέννηση της πατρίδας μας και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών».

Στο προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, «η σύνθεση του οποίου θα ανανεώνεται με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες και την πορεία συνεχούς διεύρυνσης του Κινήματος», συμμετέχουν οι:

-Μαρία Γρατσία: έμπιστη συνεργάτιδα της Καρυστιανού, στο δικηγορικό γραφείο της οποίας συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

- Θανάσης Αυγερινός: ο γνωστός δημοσιογράφος έχει αναλάβει μαζί με άλλα στελέχη τα της επικοινωνίας της «Ελπίδας».

- Δημήτρης Παναγιωτόπουλος: είναι ο καθηγητής Νομικής στο ΕΚΠΑ, που συνόδευσε τη Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των απαιτούμενων υπογραφών.

- Κυριάκος Παναγόπουλος: δικηγόρος και νομικός σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων

- Χρήστος Παπασιδέρης: είναι αγγειοχειρουργός.

- Γιώργος Δρόσος: αγρότης από τη Θεσσαλία

- Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος από τη Βόρεια Ελλάδα

- Γιάννης Χατζηαντωνίου, δικηγόρος, με πολιτική δράση κατά το παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, απ όπου αποχώρισε μετά από το δημοψήφισμα του 2015.

- Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής.

«Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική εργασία σε όλες και όλους για την επιτυχία του Κινήματος μας «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», στο οποίο προσβλέπει και ελπίζει ο ελληνικός λαός για να ζούμε στη χώρα μας με αλήθεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και εθνική αξιοπρέπεια», δηλώνει η κυρία Καρυστιανού η οποία θα ανακοινώσει σύντομα και την ομάδα Οργανωτικού της «Ελπίδας».